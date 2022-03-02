獨／不只士北區！年底北市議員選戰 松信區恐也得減席次
2022年地方首長與縣市議員選戰在即，身為首都的台北市，更是藍綠兩黨與第三勢力的兵家必爭之地。不過繼去年底北市選委會對外定調，因為人口下滑的緣故，士林北投區議員席次將會減少1席，而根據民政局最新的人口數據顯示，北市人口下滑的情況並未趨緩，若按照現階段的態勢，恐怕連松山信義區都會再減少1席議員席次。
記者丁上程／台北報導
2022-03-02 14:30:37｜2022-03-02 14:33:47
根據《地方制度法》規範，直轄市於總人口扣除原住民人口後，若人口數大於200萬，將會從55席算起，每增加10萬人口增加1席議員空間。而目前台北市議員的席次為61席行政區議員與2席原住民議員，依照的人口數標準為107年扣除原住民人口數的266.6萬人，因此具有200萬（55席）加上60萬（6席）人口，得出61席的數字。
而在去年年底北市選委會根據於110年的人口數據，當時扣除原住民人口數後的總人口數，仍有約258萬人左右，因此預計席次將少一席，而其中士林北投區人口下滑比例最高，因此該選區將少一席議員。不過根據民政局2月初公布的人口數據，扣除原住民的總人口數，已經低於250萬，因此勢必將再減少一席議員席次，而按照人口減少的比例，被減少席次的將是松山信義區。
對此北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，去年年底公布「士林北投區議員減少一席」的相關人口數據，是依據當時的人口資料做預估；而真正確定應選議員席次之名額，仍須依《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，以選舉投票之月前第6個月底戶籍統計之人口數為準。