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內幕／北市人口近年下滑20萬！因疫情「被除籍」成新主因

▲台北市人口數近年來呈現下滑的趨勢，其中又以2020年起新冠肺炎疫情爆發時更為明顯，地方人士推估，恐與旅居國外的民眾超過兩年未歸國，而遭到「除籍」的人數有關。（圖／記者丁上程製，資料來源：台北市民政局）
▲台北市人口數近年來呈現下滑的趨勢，其中又以2020年起新冠肺炎疫情爆發時更為明顯，地方人士推估，恐與旅居國外的民眾超過兩年未歸國，而遭到「除籍」的人數有關。（圖／記者丁上程製，資料來源：台北市民政局）

記者丁上程／台北報導

2022-03-02 14:30:45｜2022-03-02 14:33:20

2022年地方縣市議員選戰在即，北市議員席次除了士林北投區現階段已經確定會少1席以外，以現階段北市人口的統計數目，因人口持續下滑，恐怕在松山信義區會再減少1席，比起前一次地方縣市議員選戰，北市足足少了近20萬人口。而綜觀北市人口數減少的原因，除了居高不下的房價外，近年來因為疫情影響，超過2年以上無法回國而遭到「除籍」的民眾，也成為了人口下滑的主要因素。

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針對人口下滑的狀況，一名地方民意代表指出，近年來接獲多宗選民陳情，針對疫情期間旅居國外無法返國的民眾，只要超過2年未入境，戶籍就會遭到遷出一事，普遍都對此感到不方面。「他們不是不願意回來，而是真的沒辦法回來。」地方民代指出，因為疫情等不可抗力因素，此外若要回到台灣，長時間的隔離檢疫也會對生活造成影響。

另名選區受到人口下滑影響的民代指出，過年前接到很多於中國大陸工作的台商反應，對於被除籍一事大感不便。「台商希望能透過『落地但不入境』的方式維持戶籍，且已經與中國大陸方面溝通好，但就卡在內政部不允許。」該名民代指出，台商們為了希望能夠維持戶籍，因此願意從中國大陸搭機返台，採取落地但不入境的方式進行相關文書作業，完成後就搭乘原班機返回中國大陸，不過向內政部反應後，至今未獲得正面回應。

地方民代指出，綜觀近年來北市人口下滑的情況，雖然各界都歸咎於北市房價居高不下、生育率降低，「房價高、年輕人不想生，也不是台北市這一兩年才出現的問題。」民代指出，但只有在2020年新冠肺炎疫情爆發時，才有比較劇烈的下滑情況，「因此可以推斷近2年北市人口下滑的主因，恐怕無法回國而『被除籍』的民眾還是佔多數。」

北市民政局人口政策科長吳重信表示，從2021年初至今年2月的人口下滑數，有超過58%是因為被除籍的緣故，佔了約4.5萬人，「尤其這兩個月的下滑狀況又更為嚴重，原因在於旅居國外的民眾幾乎每年都會返鄉過年。」吳重信說，等於是農曆年後，累計超過兩年未歸國的民眾，又會陸續遭到除籍。

「不只台北市，全台灣的人口數都因為除籍的緣故呈現下滑的情況。」吳重信直言，由於台北市屬於都會型城市，對照其他直轄市，旅居國外的人口數更多，因此下滑的幅度也更大。吳重信強調，就現階段的情勢來說，短期內很難看到北市人口出現上升的情況，仍舊會維持下滑的趨勢。

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