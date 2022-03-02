內幕／北市人口近年下滑20萬！因疫情「被除籍」成新主因

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另名選區受到人口下滑影響的民代指出，過年前接到很多於中國大陸工作的台商反應，對於被除籍一事大感不便。「台商希望能透過『落地但不入境』的方式維持戶籍，且已經與中國大陸方面溝通好，但就卡在內政部不允許。」該名民代指出，台商們為了希望能夠維持戶籍，因此願意從中國大陸搭機返台，採取落地但不入境的方式進行相關文書作業，完成後就搭乘原班機返回中國大陸，不過向內政部反應後，至今未獲得正面回應。
地方民代指出，綜觀近年來北市人口下滑的情況，雖然各界都歸咎於北市房價居高不下、生育率降低，「房價高、年輕人不想生，也不是台北市這一兩年才出現的問題。」民代指出，但只有在2020年新冠肺炎疫情爆發時，才有比較劇烈的下滑情況，「因此可以推斷近2年北市人口下滑的主因，恐怕無法回國而『被除籍』的民眾還是佔多數。」
北市民政局人口政策科長吳重信表示，從2021年初至今年2月的人口下滑數，有超過58%是因為被除籍的緣故，佔了約4.5萬人，「尤其這兩個月的下滑狀況又更為嚴重，原因在於旅居國外的民眾幾乎每年都會返鄉過年。」吳重信說，等於是農曆年後，累計超過兩年未歸國的民眾，又會陸續遭到除籍。
「不只台北市，全台灣的人口數都因為除籍的緣故呈現下滑的情況。」吳重信直言，由於台北市屬於都會型城市，對照其他直轄市，旅居國外的人口數更多，因此下滑的幅度也更大。吳重信強調，就現階段的情勢來說，短期內很難看到北市人口出現上升的情況，仍舊會維持下滑的趨勢。