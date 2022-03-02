巷仔內／一屆少2席！北市議員選戰恐殺到「血流成河」

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而基本盤綠大於藍的士林北投區，民進黨預計提名5席，扣除現任3席還有2席的爭取空間，目前檯面上就有5人打算爭取提名；至於國民黨的部分，考量到該區有2席現任新黨議員，再加上部分無黨籍議員也偏藍，現階段僅只有2名新人爭取提名；至於民眾黨的部分，目前則提名了「學姊」黃瀞瑩與陳思宇。也因此士林北投今年少了一席，現任議員除了確定已經有一人無法連任外，還得面對來自新人們的挑戰。
至於松山信義區的部分，現任議員席次分布則相對單純許多。10席議員中，國民黨與民進黨分別囊括了5席及4席，剩下1席則為無黨籍的「呱吉」邱威傑。由於邱早早宣布只當一屆，因此包括藍綠兩黨以及第三勢力的新人在內，都積極爭取黨內提名。
除了民進黨可能維持原有4席的提名外，國民黨可以說是參選大爆炸。除了原有的現任5席外，另有4人爭取黨內提名；民眾黨則提名發言人楊寶楨參戰；2018年以時代力量名義參選的吳崢，也有意再度參選。不過現階段因為人口下滑的緣故，導致松信區要再減一席，邱威傑不選的席次剛好被扣除，各黨派的地方人士似乎未預料到席次可能縮減，恐怕會打亂各方對於選局的盤算。
地方縣市議員選戰，本來就是政治新人可以嶄露頭角的戰場。不過因為人口下滑，而造成縣市議員席次減縮，新人不僅要先在初選脫穎而出，還得與現任議員搶飯碗。年底台北市議員選戰，在少了2席的情況下，「血流成河」的爭戰場面，恐怕已是可以預見的未來。