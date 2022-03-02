COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

巷仔內／一屆少2席！北市議員選戰恐殺到「血流成河」

▲在人口下滑的情況下，台北市議員席次在2022年選戰中恐將減少2席，恐怕將讓選局更加詭譎。（資料照／記者丁上程攝，2021.11.10）
▲在人口下滑的情況下，台北市議員席次在2022年選戰中恐將減少2席，恐怕將讓選局更加詭譎。（資料照／記者丁上程攝，2021.11.10）

記者丁上程／特稿

2022-03-02 14:30:52｜2022-03-02 14:32:49

2022年地方縣市議員選戰在即，其中台北市議員部分，現階段除了士林北投區已經確定會減少一席外，由於北市人口持續下滑，就連松山信義區恐怕也將減少一席。短短一屆減少2個席次的情況下，可以說是近年來直轄市的首例。而在藍綠相爭、第三勢力竄起的情況下，北市議員選戰除了不同黨派間戰火激烈外，黨內初選恐怕會先殺到刀刀見骨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先從士林北投區說起。 士北區是台北市內除了大安文山區以外，第二個有13席名額的大選區。雖然因為人口下滑的緣故減為12區，但仍舊為席次第二多的選區。不過士林北投區政治形勢相當複雜，除了國民黨與民進黨各囊括3席外，剩下7席則由第三勢力與無黨籍人士包辦。

而基本盤綠大於藍的士林北投區，民進黨預計提名5席，扣除現任3席還有2席的爭取空間，目前檯面上就有5人打算爭取提名；至於國民黨的部分，考量到該區有2席現任新黨議員，再加上部分無黨籍議員也偏藍，現階段僅只有2名新人爭取提名；至於民眾黨的部分，目前則提名了「學姊」黃瀞瑩與陳思宇。也因此士林北投今年少了一席，現任議員除了確定已經有一人無法連任外，還得面對來自新人們的挑戰。

至於松山信義區的部分，現任議員席次分布則相對單純許多。10席議員中，國民黨與民進黨分別囊括了5席及4席，剩下1席則為無黨籍的「呱吉」邱威傑。由於邱早早宣布只當一屆，因此包括藍綠兩黨以及第三勢力的新人在內，都積極爭取黨內提名。

除了民進黨可能維持原有4席的提名外，國民黨可以說是參選大爆炸。除了原有的現任5席外，另有4人爭取黨內提名；民眾黨則提名發言人楊寶楨參戰；2018年以時代力量名義參選的吳崢，也有意再度參選。不過現階段因為人口下滑的緣故，導致松信區要再減一席，邱威傑不選的席次剛好被扣除，各黨派的地方人士似乎未預料到席次可能縮減，恐怕會打亂各方對於選局的盤算。

地方縣市議員選戰，本來就是政治新人可以嶄露頭角的戰場。不過因為人口下滑，而造成縣市議員席次減縮，新人不僅要先在初選脫穎而出，還得與現任議員搶飯碗。年底台北市議員選戰，在少了2席的情況下，「血流成河」的爭戰場面，恐怕已是可以預見的未來。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀