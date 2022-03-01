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被詹惟中斷言懷孕　吳姍儒突爆小孩「乳名」取好了

▲吳姍儒（右四）砸300多萬元舉辦世紀婚禮。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒（右四）砸300多萬元舉辦世紀婚禮。（圖／翻攝吳姍儒IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-01 20:43:32

吳姍儒（Sandy）風光舉辦世紀婚禮，與設計師老公成婚，宴請400多名賓客眾星雲集，新婚剛滿一個月，她洋洋灑灑在IG分享了婚禮心得，表示這次婚禮集重人之力完成，更感謝魏如萱獻唱祝福歌曲，笑說魏的小孩叫做「路易」，自己的小孩乳名可以取為「威登」，就可以組成「路易威登」（LOUIS VUITTON）耶，無厘頭想法連她都佩服自己！

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▲吳姍儒自曝取好兒子乳名，但還沒懷孕。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒自曝取好兒子乳名，但還沒懷孕。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒不願另一半有太多曝光。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒不願另一半有太多曝光。（圖／翻攝吳姍儒IG）

雖然命理師詹惟中多次斷言吳姍儒今年會懷孕，打包票吳宗憲明年要當阿公，不過Sandy對於懷孕一事還是很保留，先開玩笑說取好乳名，還是緩頰要粉絲不必擔心，「我沒懷孕」！

從去年9月爆出婚訊，吳姍儒又拿下金鐘獎，在百忙之中，自喜帖設計、禮盒選擇、拍婚紗、婚宴擺設，幾乎是馬不停蹄進行，尤其老公是學設計，這對新人對一切都很講究，過程還因為看了電影《月老》感動，讓Sandy深受感動，喜帖、喜餅都加上紅線設計，細節也不放過。

▲吳姍儒曝光新婚紗照，指老公訂做三套西裝。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒曝光新婚紗照，指老公訂做三套西裝。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒曝光新婚紗照，老公被外界稱讚帥氣。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒曝光新婚紗照，老公被外界稱讚帥氣。（圖／翻攝吳姍儒IG）
而婚禮當天討論度最高的帥氣老公王陽開，為了終身大事訂製三套西裝，從布料、釦子、領片、飾品一路到厚底皮鞋，全都是精挑細選，難怪會被稱讚比煦光漢還帥，不過她霸氣表示，未來不打算讓先生曝光，「收到抽屜裡珍藏、不開放參觀導覽、謝絕推銷親近」，許多人好奇心噴發，想追蹤王陽開IG，Sandy放話說「忘記獅子座的個性嗎？我看還是不要惹吧！哈哈哈哈哈」相當保護另一半，連她親自寫給老公的一首歌《可是可是》，也作為兩人祕密，不打算公開。

▲吳姍儒特別為吳宗憲訂做酒紅色西裝。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒特別為吳宗憲訂做酒紅色西裝。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳宗憲出席女兒婚禮，炒熱現場氣氛。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳宗憲出席女兒婚禮，炒熱現場氣氛。（圖／翻攝吳姍儒IG）
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