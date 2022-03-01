見烏克蘭孩子慘死痛哭！氧氣美女捐1億 她曾救過台灣人
俄羅斯無情開戰烏克蘭，烏克蘭連日死傷慘重，南韓「氧氣美女」李英愛看到無辜犧牲的烏克蘭孩童新聞照片，心痛落淚，立即捐出1億韓幣（約台幣255萬）救助當地民眾。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-01 21:46:59
李英愛寫信至烏克蘭駐韓大使並捐款一億，信中她表示：「親愛的烏克蘭國民，我是大韓民國的演員李英愛，我作為經歷過戰爭的參戰勇士家屬，比任何人都能深刻感受到戰爭的殘酷，希望烏克蘭戰爭早日平息，回歸和平，祈禱烏克蘭的人民都平安無事，希望熱愛自由與和平的烏克蘭國民都不要失去希望與勇氣，身為熱愛和平與自由的韓國民眾之一，我想向烏克蘭傳達小小心意。」
烏克蘭駐韓大使公開李英愛信件，她低調善舉因此曝光，感動不少網友。其實李英愛一直為善不欲人知，她曾捐款救助國外疫情，身為人母的她，也因為虐童案而捐款給醫院病童；2014年時，台灣孟姓孕婦到韓旅遊意外早產，懷孕7個月的女嬰生命危急，當地志工及時幫忙，讓女嬰順利接受手術脫離險境，前後4個月醫療住院費高達台幣400萬，李英愛慷慨解囊300萬，更到醫院探望，消息感動不少台灣人。
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