變胖長痘痘是壓力大貪吃？恐婦科出問題 靠這招追蹤經期
在3/8國際婦女節之前，Apple首度公開女性健康研究，號稱是全球首項關於現代社會女性「月經週期和婦科狀況」的健康調查，由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、美國國家環境健康科學研究所和Apple 共同研究。透過iPhone和Apple Watch採集數據，生理期狀況和「多囊卵巢綜合症」等婦科疾病的關聯。以「多囊性卵巢症候群」為例，有不少名人都曾經公開過自己有這方面的困擾，像是藝人小禎（胡盈禎）以及天王嫂昆凌都是。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-02 09:07:40
在台灣衛福部的相關資料顯示「多囊卵巢綜合症」是指卵巢功能不佳，雄性激素過量導致的疾病。臨床上常見5種身體狀況：體重增加、月經不規則、青春痘增加、 多毛症，以及皮膚皺褶處色素沉澱等表現。同時，研究發現，多囊性卵巢症候群被認為是一種代謝疾病，且會影響生育功能，也是女性最常見的內分泌疾病之一，預估 15%生育年齡婦女罹患此一疾病。
在「Apple女性健康研究」的調查數據發現，12%的參與者患有多囊卵巢綜合症，確診年齡在14至35歲之間，23%有相關家族史。初潮後未患多囊卵巢綜合症的參與者中，超過70%的月經週期在初潮後的四年內趨於規律；而多囊卵巢綜合症患者只有43%趨於規律 ，甚至發現，將近一半的人（49%）從未有過規律的月經週期。
此外，也觀察到，多囊卵巢綜合症患者更容易對心臟有影響，像是患糖尿病前期的可能性高出四倍、患 2 型糖尿病的可能性高出三倍、患高血壓和高膽固醇的可能性高出兩倍、肥胖率幾乎是對照組的兩倍
哈佛大學陳曾熙公共衛生學院 Shruthi Mahalingaiah 博士、項目聯合首席研究員Mahalingaiah博士，研究範圍包括環境健康、生殖健康和女性健康，針對此議題表示：「每年的國際婦女節都像一道警鐘，提醒我們確保全球女性的健康，Apple 女性健康研究幫助我們更瞭解多囊卵巢綜合症及其對健康的影響，期望創建一個更大的多囊卵巢綜合症基礎數據庫，建立一套健康研究模型並惠及相關的研究。」
女孩們現在就可以透過 iPhone 和 Apple Watch 的《健康》 app對自己經期進行紀錄，觀察經期週期、伴隨的症狀，準確追蹤可幫助醫生做出重要診斷，這對於風險評估、預防疾病等都很有具體幫助。