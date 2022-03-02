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Pan Piano真的脫了！「四條線」快遮不住　會員照網全跪

▲Pan Piano最新影片中扮演《戀上換裝娃娃》的女主角海夢，神還原比基尼穿著引發討論。（圖/Pan Piano YT）
▲Pan Piano最新影片中扮演《戀上換裝娃娃》的女主角海夢，神還原比基尼穿著引發討論。（圖/Pan Piano YT）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 07:13:12

高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有突破307萬人訂閱，而常常在影片中角色扮演各種動漫人物的她，最近上傳新片再次突破，直接換上比基尼泳裝上陣，超直白的洩出自己的好身材，引發網友廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「擅長一邊彈奏鋼琴一邊Cosplay的Pan Piano，最近又演奏一首新曲子+展示新服裝了，這次模仿的是《戀上換裝娃娃》的女主角海夢，在劇中穿的泳裝就是小Pan現在穿的這套，大家覺得還原度有多少？我個人大概給80分啦，難怪小Pan會這麼紅，因為太知道自己的觀眾要看什麼了！」

只見影片中，Pan Piano身穿黃黑相間的比基尼泳裝上陣，露出自己的水蛇腰，而私處更是布料超少，僅以四條線搭配一塊布料遮擋，彈奏動漫《戀上換裝娃娃》的片尾曲，讓人臉紅完全不知道要看哪，原PO更加碼分享小Pan會員影片的截圖，穿著比基尼的她，側躺洩出完美S腰，身材令人稱羨。

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▲網友加碼分享Pan Piano的會員影片照，超級好身材引眾人稱讚。（圖/Pan Piano YT）
貼文一出，網友紛紛回應「不得不說，小P的腰真的超漂亮＝＝」、「小P真的懂觀眾要看什麼啊」、「還原度真的超高」、「人氣會好不是沒原因，Cosplay真的很到位」、「世界充滿了希望」、「原來你貼的是圖片，我看了好久」、「堪稱完美coser，沒人能跟她比吧」、「應該是最大尺度了，幾乎沒什麼布料了」。（編輯：張嘉哲）


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