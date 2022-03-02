哪個YouTuber「紅超過5年」？全場指他認了：一出片就看
隨著Youtube平台的崛起，出現越來越多優秀的創作者，甚至還有Youtuber人氣已超過當紅藝人，對此就有一名網友好奇問「紅超過5年以上的YouTuber有哪些？」貼文曝光後，不少網友紛紛留言點名「人生肥宅x尊」：「尊一發片觀看數都超高耶」、「尊發片都會準時看，默默開台那部超好笑XD」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 09:23:09
該名網友昨（1）日在Dcard中貼文，他表示之前YouTube開始興盛的時候，有許多元老級的YouTuber到現在流量還是很猛，包含蔡阿嘎、這群人等，有些開始往演藝圈拓展，以及曾有爭議的谷阿莫，如今透過實測系列走出自己的路，對此也好奇問：「不知道以目前時間點來算， 紅超過5年以上的YouTuber有哪些？」
貼文一出，網友紛紛留言，「啾啾鞋」、「千千」、「白癡公主」、「阿神可以算一個吧」、「Joeman極少數超過五年每支影片的觀看數都還很高，贏過一大堆高訂閱結果觀看數五萬不到的過氣YTR」、「kelly yang算嗎？剛剛看了一下她第一支影片，七年前了耶」、「黃大謙」、「蔡阿嘎，雖然很多人討厭他，但他的流量還是超高」、「最愛阿翰！今年剛好是第五年了」、「Howhow吧，少見的業配廢片一堆還是不會退訂閱，不賣小孩跟私生活跟一直都堅持拍北七影片這點蠻佩服的」。
不過，許多人都點名「人生肥宅x尊」，「尊就是很少發片，但一發都很好笑」、「尊發片都會準時看，默默開台那部超好笑XD」、「尊一發片觀看數都超高耶」、「尊最近兩隻影片點閱都百萬」、「尊很可愛耶！雖然他發片我沒有每部都看，但我還是很喜歡他」。（編輯：賴禹妡）