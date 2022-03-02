天后氣哭！小S嫌燈光害變醜　老公補刀「瘦就漂亮了」

綜藝天后小S復出後話題不斷，主持節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》收視率飆漲，觀眾迴響也獲好評，不過外貌變化被評論，讓她非常在意，在個人頻道大聊家裡燈光問題，害她臉看起來變醜，老公許雅鈞不會安慰人，反而補刀說「再瘦點就漂亮了」，當場氣哭小S。





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▲小S復出，臉型較過去腫了些。（圖／記者陳思誼攝）

▲小S自認家裡燈光問題，讓她覺得自己變醜。（圖 / 翻攝小S FB）

小S結婚近17年，她雖大膽透露沒性生活，但夫妻感情很好，老公把她當女兒疼，情人節送玫瑰花，還會親自下廚煮火鍋，是個超級大暖男，自豪不輸好老公代表修杰楷，除了不會安慰人以外，幾乎沒缺點，許雅鈞曾讚美大S回春到少女時期的美顏，小S只是保持這年紀應有樣貌，讓她非常在意。





她近日在個人YouTube頻道影片裡，再度聊起外貌，透露家裡的燈光都是頂光，每次照鏡子看自己都覺得很醜，心情變得很差，有次要與老公出門吃飯前照鏡子，竟忍不住怒吼，「我覺得我很醜，不想出去吃飯了」，結果老公淡然說「瘦就漂亮了」，還要她增加運動量、去打羽球、跳國標舞，不要整天追劇。





▲小S透露和老公的逗趣對話，讓粉絲笑翻。（圖／翻攝小S個人YouTube頻道）

小S表明消瘦了不少，忍不住哭了起來，老公卻強調「我是跟妳講實話」，氣到她火大回擊「你講話只會讓人越來越生氣」、「你要我瘦，還約我去吃大餐 」，他趕緊以「按摩師在等我」為藉口逃跑，直到隔天老公改口稱讚「你臉有瘦喔」，試著換個說話的方式溝通，才讓她破涕為笑。



