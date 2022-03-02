足球／巴黎為留姆巴佩拚了 開出1億歐元簽約金超級合約
目前形勢看起來姆巴佩似乎越來越有可能續留巴黎聖日耳曼，根據法媒《巴黎人報》記者Benoit Lallement和Frederic Gouaillard報導，巴黎現在已為這位超級球星開出了一份2年的超級續約合約，除了高達5000萬歐元(約15億6503萬台幣)的年薪之外，還有稅後1億歐元(約31億3000萬台幣)的簽約金。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-02 09:31:18
姆巴佩之前鐵了心想去皇馬踢球，去年皇馬也曾開出2億歐元的轉會費想買他，但巴黎拒絕放人。隨著時間流逝，現在的狀況似乎開始轉而對母隊有利。此前受訪時姆巴佩曾表示自己想成為PSG隊史的第一射手。
若姆巴佩要成為大巴黎史上進球數最多的球員，那他就必須再打進44球，這個目標本季實現的機會不大。外界認為他可能和球團續簽一紙短約，繼續留在巴黎。
雖然之前姆巴佩拒絕大巴黎的續約條件，但是他的父母以及代表目前仍在和球團談判，巴黎高層認為姆巴佩態度軟化是一個積極的信號，有信心能說服他續約。
姆巴佩的合約將在6月到期，如果能將他留下，巴黎將能繼續在法甲和歐冠等重要聯賽保有競爭力。這也就是為什麼他們開出了這一張法媒譽為「黃金合約」的天價續約合約。