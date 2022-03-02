俄烏戰火又升溫、美股跌多 台股早盤電金熄火跌逾百點
俄烏戰火猛烈，美股四大指數昨（1）日皆下跌，台北股市今（2）日開盤跌34.14點，加權股價指數以17864.11點開出，隨後跌逾百點，來到17784點，權值股台積電早盤跌3元，來到602元，跌幅0.3%。電金齊失守，不過航運股中，志信、中櫃飆漲停。
記者許家禎/台北報導
2022-03-02 09:37:03
美股道瓊指數昨日下跌597.65點，或1.76%，收33294.95點；那斯達克指數下跌218.94點，或1.59%，收13532.46點；標普500指數下跌67.68點，或1.55%，收4306.26點；費城半導體指數下跌124.68點，或3.64%，收3304.85 點。
美股跌多，今日亞股中，日韓股市分別跌1%與平盤，台北股市也走弱，開盤跌34.14點，加權股價指數以17864.11點開出，隨後跌逾百點，來到17784點。權值股台積電早盤跌3元，來到602元，跌幅0.3%。其他，聯發科、南亞科、友達、世界先進、國巨、力積電、日月光等重要電子股跌逾1到2%。
今日金融股也走弱，富邦金、國泰金、開發金、台新金、新光金跌1到3%。而今日盤面焦點依舊是航運股，其中志信、中櫃飆漲停，榮運漲5%、台航漲2%。至於電動車零組件概念股也表現不俗，立凱、高力、中碳、宏致、中探針漲1到3%。