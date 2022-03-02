疫情影響將鈍化！Q2人力需求大增7.5萬人

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對此，勞動部解釋，隨全球經濟穩定復甦，新興科技應用與數位轉型需求延續，廠商持續擴增產能與投資，加以國內疫苗涵蓋率提高，民眾漸習慣疫情生活，事業單位預期疫情影響將逐步鈍化，致人力需求增加的事業單位家數占比及增加人數，均創101年以來同期新高。
按行業別觀察，與1月底相較，4月底工業部門人力需求預計淨增加4.5萬人，服務業部門淨增加2.9萬人。各大業以製造業淨增加4.3萬人較多，電子零組件製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業均淨增加0.5萬人，批發及零售業、住宿及餐飲業也分別淨增加1萬人、0.5萬人。
按職類別觀察，與1月底相較，4月底各職類人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.6萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.6萬人次之，服務及銷售工作人員則淨增加0.8萬人。
勞動部說明，增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占59.8%最多，「退離者之補充」占28.4%次之。
勞動部進一步指出，依行業別來看，人力需求淨增加較多的製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業增加人力主要原因，均以「公司營運擴增或多角化經營」較多，分別占55.4%、69.2%、52.5%，「退離者之補充」次之，分別占31.4%、25.3%、31%。
勞動部表示，綜觀各行業增加人力之首要因素，除醫療保健及社會工作服務業、藝術娛樂及休閒服務業為「退離者之補充」分別占52.9%、36%外，其餘均為「公司營運擴增或多角化經營」。
為了解今年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於1月10日至1月28日就員工規模30人以上的事業單位辦理「111年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3043家。