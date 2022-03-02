台開臨時董事會確認邱于芸為董座　吳子嘉發重訊否認

台開連續跳票、面臨下市危機，旗下商場也停業。然而台開昨（ 1 ）日緊急召開臨時董事會，確認邱于芸董事長職權，並解任副董事長吳子嘉。邱于芸表示，在董事和股東與社會各界的支持下，台開各單位將不會停業，並全力保護員工工作權和股東權益，台開將重獲新生。但此舉人事變動，卻遭吳子嘉今（ 2 ）日發重訊否認。

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昨天台開副董兼發言人吳子嘉宣布集團旗下的花蓮新天堂樂園將停業兩週，市場傳言指出，台開因財務困難發不出薪水和廠商帳款，將大規模裁員和關閉各事業體。台開董事會多位董事認為情勢緊急，決定在昨日召開臨時董事會，七席董事，有過半數四席出席，此四席全數無異議認可邱于芸董事長職位的合法正當性，也全數同意追認解任吳子嘉副董事長職務之處分。

邱于芸表示，將在拿回公司的管理權力之後，將全力將台開帶離開目前的困境，強化公司治理、解除財務危機，她上任四個多月已多方布局打好基礎，台開將會得到許多資源的協助，走向全新的局面。

邱于芸也指出已找到金援，補救目前的財務缺口，會善用每一塊錢，不浪費並嚴守輕重緩急的狀況，理性支出，讓員工薪水和各種費用可以正常發放，也將全力讓花蓮新天堂樂園和台開所有事業單位正常營運，目前當務之急是回復她管理公司的職權，她有信心在最短的時間裡完成一切相關工作。