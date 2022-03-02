壽險業對俄曝險逾千億引疑慮 壽險公會：財務風險尚可控
針對國內壽險業投資俄羅斯整體曝險達1382億元，引發外界擔憂。壽險公會今（2）日表示，曝險比例不高，占整體壽險業資金僅0.46%，雖然近日俄羅斯盧布重貶，因壽險業主要以持有美元計價的俄羅斯公債為主，不受近期盧布貶勢影響，加上壽險業者投資俄羅斯債券是出於資產負債管理考量，因應負債面特性，以長期持有、收取利息為目的，會計帳列以攤銷後成本為主，投資債券年期約有9成年期在10年以上，近期市場震盪，但對整體財務影響風險尚屬可控。
記者顏真真/台北報導
2022-03-02 10:07:28
壽險公會進一步指出，壽險業的俄羅斯債券為俄烏衝突前所購入，此前包括標準普爾等3家信評公司均給予俄羅斯投資等級的信用評等，屬信用良好的投資等級標的，為符合保險相關法令規範的投資行為。
此外，壽險公會說，壽險業資金運用向以穩健及安全性為考量，具備嚴謹的投資篩選及風險控管程序，且依循「機構投資人盡職治理守則」辦理。日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，乃基於俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融的潛在衝擊所觸發，非自始屬低信評的投資。
壽險公會強調，鑑於近期俄烏衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險業將持續追蹤及評估國際制裁對俄羅斯償付能力的衝擊，短期縱使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，之後若局勢有所緩和，亦有機會可回復正常，後續壽險業將密切關注情勢發展，採取一切必要措施以因應對眼前局勢，並妥善控管投資風險。