接見拜登特使團談烏克蘭　蔡英文：姑息侵略就是製造威脅

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蔡英文表示，全球民眾關注烏克蘭情勢的此刻，拜登派特使團來台，展現台美堅若磐石的關係，也凸顯台灣在區域安全的角色，現在國際民主社群必須更團結。
蔡英文說，上周俄羅斯侵略烏克蘭，造成平民傷亡、流離失所，也嚴重危害世界和平秩序，透過這個機會，她要告訴各位以及所有朋友，對於侵略行為，台灣作為國際社會一員，除了嚴厲譴責，也參與對俄羅斯制裁的動作，台灣對烏克蘭的人道救援也在前天啟動。
蔡英文說，台灣所做的一切，就是要堅定表達台灣和烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會和平安全、區域穩定，台灣都會善盡國際責任，願意跟所有國家一起投注努力。
蔡英文說，歷史經驗告訴全世界，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。尤其烏克蘭人民捍衛自由民主的信念，以及挺身保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受。
蔡英文強調，中國對台海軍事區域威脅持續升高，打壓國際空間或透過認知作戰操作錯假訊息分化台灣內部、侵蝕民主，這些動作沒一天停止，但台灣人民沒有因此放棄堅持。相反地，台灣投入更多努力守護國家，包括發展自主國防、強化不對稱戰力，並鞏固國民心防，防範認知作戰分化，讓台灣成為更具韌性的民主之島。
蔡英文表示，台灣要告訴全世界，我國會守護民主自由的生活方式，也有堅定的自我防衛決心。區域穩定與安全從來都不是單一國家課題，烏克蘭危機告訴大家，民主國家間的相互合作至為關鍵。
蔡英文表示，面對台海區域安全威脅，期待跟美國與區域各方有緊密合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。
蔡英文說，她要感謝拜登政府以實際行動，依據《台灣關係法》以及六項保證，履行對台灣安全承諾，協助台灣自我防衛的能力，另拜登上台批准兩項軍售案，以及今天各位的到來，就是最明顯例證。
蔡英文表示，上個月，拜登政府公佈最新印太戰略指出，台灣是印太地區重要夥伴。堅守在民主前線的台灣不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴，而擁有更多國際支持與參與的台灣，將會更具韌性對世界自由和民主有更多貢獻。
蔡英文表示，期待台美的夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域與全世界和平穩定繁榮發展做出更多貢獻。再次感謝穆倫前主席率團來訪，期待等一下跟各位的意見交流。