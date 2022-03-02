COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

彈頭一時衝動「亂罵徐乃麟」挨告　250字手寫信跪求原諒

▲彈頭（左）亂罵徐乃麟（右）挨告，曬250字手寫信致歉。（圖／LiTV、東方不敗提供、彈頭臉書）
▲彈頭（左）亂罵徐乃麟（右）挨告，曬250字手寫信致歉。（圖／LiTV、東方不敗提供、彈頭臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-02 10:55:58｜2022-03-02 11:42:01

去年王力宏、李靚蕾離婚風波牽扯許多藝人，「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）因不滿黑人（陳建州）默不吭聲、未出面力挺好友而發文開嗆，怎料李妍瑾隨後也加入戰局。而事件爆發當天，剛好遇到徐乃麟（乃哥）與唐從聖出席代言活動，他受訪時表明自己不認識彈頭，消息一出，就無辜被對方以「聚賭、侮辱人」開罵，讓徐乃麟憤而提告，事隔2個月，彈頭則釋出善意，曬出250字手寫信懺悔，徐乃麟經紀人也《NOWnews今日新聞》透露，彈頭將於今（2）日下午3點當面和徐乃麟道歉，不過徐乃麟本人則不會出席。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐乃麟（左）、唐從聖（右）今日一同出席電動麻將桌代言記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲徐乃麟（左）、唐從聖（右）2個月前一同出席電動麻將桌代言記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
身為晚輩的彈頭，誠懇地向徐乃麟致歉：「先前因為看到新聞悚動標題，而讓晚輩未經思考，一時衝動下對業界景仰的徐乃麟大哥說了失序的言語，我不夠格跟乃哥當面道歉。」彈頭得知被徐乃麟以妨害自由等案提告後，就趕緊請託媒體友人葛樹人，希望能當面向徐乃麟道歉、和解，懇求他撤銷告訴。

▲彈頭250字手寫信。（圖／彈頭臉書）
▲彈頭250字手寫信。（圖／彈頭臉書）
事實上，當時徐乃麟被問到王力宏是否能東山再起時，坦言現在就算只是一件小事，若搬到網路上，很快就會發酵，在某個層面上必定會受到影響，接著就被問到對彈頭砲轟黑人的看法，徐乃麟露出驚訝的表情直呼：「誰是彈頭？」表示自己在節目上能接觸的歌手不多，所以不太認識，也呼籲局外人不要在網路上多做文章。

▲彈頭誠懇地向徐乃麟致歉。（圖／彈頭臉書）
▲彈頭誠懇地向徐乃麟致歉。（圖／彈頭臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀