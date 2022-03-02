羅致政率英系立委齊挺烏克蘭　邱泰源籲維護醫療人權

民進黨英系立委羅致政、王美惠、陳明文、邱泰源、吳玉琴與蔡易餘與多位議員參選人今（2）日早上於議場前召開記者會，戴上烏克蘭國旗配色的口罩、胸章聲援烏克蘭。羅致政說，無論在臉書換上頭貼、在窗戶、車上掛上這2顏色布條或汽球，都是表達台灣對烏克蘭人民支持，相信這是最微薄也最容易做到的努力；邱泰源也說，一定要強力譴責戰爭侵略行為，希望戰爭快結束，另外也要維護醫療人權，保護醫療院所及同仁可以好好救治傷患及病患。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-02 10:43:38｜2022-03-02 10:55:07
羅致政說，今天戴的口罩與胸章代表烏克蘭的國旗顏色，另外也準備了藍色跟黃色汽球，出席來賓的右手都用蠟筆圖上藍色跟黃色的顏色，這些動作就是宣示與烏克蘭站在一起，希望台灣民眾可以一起參與，無論在臉書換上頭貼、在窗戶、車上掛上這2顏色布條或汽球，都是表達台灣對烏克蘭人民支持，相信這是最微薄也最容易做到的努力。
羅致政表示，波蘭是第一個提供援助的國家，打開國家大門來歡迎接收所有來自烏克蘭的難民。目前逃離的難民應該超過40萬人，有超過一半都在波蘭，波蘭也提供武器給烏克蘭，並讓北約歐盟國家透過波蘭把武器受到烏克蘭。我國跟波蘭駐台代表處有聯絡，波蘭在官方網站也提供NGO捐款帳號，我國政府也很快就要成立自己的帳號。透過波蘭可以照顧到流離失所的烏克蘭難民。
陳明文則說，俄羅斯入侵烏克蘭，世界各國譴責俄羅斯，這種入侵手法大家認為不當。台灣人也應該要站出來，最主要訴求就是希望可以停止屠殺、反對戰爭，希望世界和平，烏克蘭可以挺下去。
邱泰源也說，自己也是醫師公會理事長，強力支持世界醫師公會在三天前的呼籲，一定要強力譴責戰爭侵略行為，希望戰爭快結束，另外也要維護醫療人權，保護醫療院所及同仁可以好好救治傷患及病患。