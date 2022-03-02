14天新制教召課程曝光　每日訓練10小時、手機統一保管

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俞文鎮指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。
俞文鎮表示，第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區之原則，選充各梯次召員，俾加速編成時效。課程區分第1日「部隊報到與法治教育等一般課程」、第2-3日「專業專長複訓與鑑測」、第2-10日「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、第11-13日「營戰備任務訓練」、第14日「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」之指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。
國防部指出，新制教召14天將召訓陸軍14個營、後備6個營、海軍一個營與空軍一個連，共計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。國防部也表示，參加教召的後備軍人手機集中管理，每晚7時到8時、9時到10時開放使用。
國防部後次室後勤管理處長黃信仁少將指出，教召員使用國造T65K2步槍，T65K2步槍屬於國軍現役裝備，目前還有16萬餘支，其中後備部隊總數3萬餘支，目前都是用黃油封存放在動員庫房中，在實行教召要使用時會經過解封，經過三級聯保場鑑定沒有問題後才給後備部隊使用。
至於教召員訓練時服裝，黃信仁表示，數位迷彩服與迷彩褲由軍方提供，目前供應沒有問題，至於內衣褲、襪子、毛巾等消耗性服裝會每人提供3件，基本上教召員不需帶衣物來實施召訓。