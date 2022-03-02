烏俄戰膠著！中油預估虧損千億元　藍委：政府無長久之計

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對此，鄭麗文昨晚透過臉書表示，不只德國有55%的天然氣仰賴進口，歐洲各國也和台灣一樣高度仰賴天然氣進口，為何德國可以做到提前達到100%綠電，「台灣卻沒有以此當作借鏡，想辦法改善台灣對於資源的進口依賴，反而是在2025前天然氣進口還佔有50%？」
值得注意的是，歐盟發出綠色通膨來襲警告；「綠色通膨」是因應氣候變遷、全球暖化與減碳的各項政策，造成能源價格飆漲帶來的通膨危機。而這些措施不論短期是否放鬆，長期以來必然持續，天然氣價格將會長期看漲。
對此，鄭麗文表示，若天然氣價格持續走高，只漲不降，蔡政府單押天然氣與綠電的能源政策有沒有相關的配套措施？還是國人會面臨電價高漲、電力供應不穩定的困境？中油繼續長期凍漲、長期虧損？
鄭麗文強調，中油持續推出凍漲策略，體恤國人，但這並不是長久之計，光是去年中油採購天然氣，就因為「配合政策」自行吸收天然氣國際採購價格的漲幅，虧損超過700億元，如果今年繼續凍漲，預估虧損將超過千億元，而國營事業虧損最後還是全民買單。
鄭麗文說，綠能的推動不僅可以提升能源，利於能源的安全，更可以減少我國受到地緣政治博弈的波動。國發會預計在這個月公布淨零排放路徑，目前路徑為何無從得知，但是從俄烏之間的事件，台灣應該加快綠能發展的腳步，減少身陷於化石燃料價格變動的風險之中，不要讓路徑圖變成迷航圖。
鄭麗文表示，世界每一分每一秒都在變化，執政黨應該審慎處理，烏克蘭跟俄羅斯是天然氣和黃小玉的出口大國，雖然目前台灣的貿易量並不高，但是在軍事行動和經濟制裁影響下，必定會牽涉到全球的供應鏈，也將對台灣造成衝擊。政府不應該只宣示短期不受影響，應該提前做好因應措施，否則這些話都只是空談一場。