核戰警鐘敲響？俄學者：蒲亭將家人送至西伯利亞核掩體

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索羅威聲稱，自己在克里姆林宮內部有消息來源，而他指的「特殊掩體」位於俄羅斯聯邦阿爾泰共和國山區地底，據信是大約10年前由能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司在阿爾泰共和國山區建造的一座龐大鄉間別墅。該地區是西伯利亞與蒙古、中國及哈薩克的接壤地區。
有觀察家指出，該別墅周圍有多個通風點，還有高壓電線通往一個超級現代的110千伏特變電站，足以為一個小城市供電。
索羅威宣稱，蒲亭將家人送到掩體是因征服烏克蘭的戰略計劃「失敗」，不過他沒有透露被送去特殊掩體的蒲亭家人有誰。索羅威先前曾稱38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （Alina Kabaeva）是蒲亭的秘密情人，「是普丁真正的家人，有能力影響他的決定」。
蒲亭有2名女兒，36歲長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）為遺傳學家，35歲的次女契亨諾娃（Katerina Tikhonova） 是舞蹈家兼數學家。此外，先前媒體曾爆料，他還有一名18歲的私生女叫羅佐娃 (Luiza Rozova）。
索羅威先前提到，蒲亭有一些醫療問題，還在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的安排下參與了奇怪的薩滿教儀式，包括獻祭黑狼以改善健康情況。索羅威過去也曾暗示過，蒲亭患有早期帕金森氏症，以及罹患危及生命的秘密疾病，但沒有提供相關證據證明。
61歲的索羅威曾任教於莫斯科國立國際關係學院，該校有「俄羅斯外交高官和間諜搖籃」之稱。索羅威被部分莫斯科當局人士斥為陰謀論者或散播假消息的人，先前他宣稱蒲亭有健康問題時，隨即遭俄羅斯當局審訊7小時，住家也遭到搜索，多部電子產品都被沒收，雖然他最終被釋放，但當局仍在針對他進行調查。