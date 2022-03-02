趣味東南亞市集！移民署辦新住民母國文化體驗展

《四方報》報導，為了讓新住民體驗各國母國文化，並抒解思鄉之情，移民署南區事務大隊台南市第二服務站、台南市新向陽協會結合台南市府文化局、柳營區公所、東山國小、中華醫大及敏惠醫專等，舉辦社入新風味成果展。第二服務站主任胡鵬翔表示，成果展展現新住民不同的語言、風俗及飲食文化。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-02 10:55:29
胡鵬翔主任表示，迎接婦女節，移民署台南市第二服務站結合多個單位，於柳營區劉啟祥美術紀念館舉辦社入新風味成果展。來自越南、印尼、柬埔寨、中國大陸等國的新住民，穿著傳統服裝，跳著當地的傳統舞蹈，獲得滿滿的掌聲。而頗受歡迎的美甲彩繪攤位是活動特色，人氣很旺。健康檢測也受歡迎，顯見大家都很重視健康。
新向陽協會理事長潘羽珊表示，現場的佈置都由新住民親手製作而成，活動以竹子及椰子葉作成裝飾藝術，呈現東南亞市集型態。極具越南地方特色的獨木橋，吸引許多民眾赤腳試走體驗。感謝參與的姊妹們，大夥兒於過年期間，帶著孩子們一起到東山區竹林砍伐，竹子經過丈量及裁切，再到會場組裝成攤位，看到美好的成果，再苦、再累都值得。
胡鵬翔主任表示，成果展呈現出新住民不同的語言、風俗及飲食文化，社區民眾與新住民們互動聯誼，也認識不一樣的異國風情。此外，移民署新住民及子女培力獎助學金申請至3月14日，新住民參加技術士技能檢定取得證照及培養新住民子女特殊優秀才能等都提出申請。如欲了解相關資訊，請洽第二服務站，電話：06-5817404。