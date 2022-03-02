桃園啃老男殺工讀生自首逃死 阿嬤淚崩跪求法官判處死刑
日前桃園市一名蘇姓男子（35歲），因缺錢花用，遂在路上持刀搶劫過路人，不料過程中竟失手殺死一名劉姓工讀生（19歲），死者阿嬤昨天（1日）在高等法院開庭時，淚崩表示「孫子就這樣沒了」，同時也向法官下跪請求判處蘇男死刑。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 11:41:58
據了解，蘇男平時倚靠父母的救濟維持生活，長達5年時間都以網咖為家。2020年3月27日，蘇男因缺錢花用，便在網咖周遭伸手討錢，不料卻遭到拒絕，此時劉男恰好經過，蘇男便持刀上前逼他交出財物，劉男奮勇抵抗，雙方發生扭打，豈料蘇男見狀竟持刀朝他胸、頸部揮砍，劉男負傷逃跑後，因傷勢過重，隨即倒臥路邊送醫不治，事後勘驗屍體，發現劉男身受的致命刀傷深達17公分。
案經桃園地院審理，一二審均判蘇男無期徒刑，桃園地院認為，蘇男在事後自行到派出所坦承犯行，符合自首要件予以減刑，但檢察官與蘇男皆不服上訴。
高院更一審昨天（1日）進行準備程序，蘇男律師主張，蘇男因劉男反抗而和蘇男發生扭打，蘇男是因為要教訓劉男，才持刀刺向劉男，只有傷害或重傷害的犯意，並無殺人故意，本案應僅構成強盜重傷害致死罪。
死者父親聽聞則怒罵蘇男，同時對蘇男律師表示，誰出門會帶刀？有誰帶刀殺人再說「不是故意的」，這都只是藉口，語畢死者阿嬤即當庭下跪哭求法官予以死刑，全案仍有待法院進一步審理。（編輯：陳苾暐）