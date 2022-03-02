硬槓蒲亭！拜登上任首場國情咨文 正式宣布對俄關閉領空
美國總統拜登（Joe Biden）稍早發表上任以來的第一場國情咨文演說，當地時間1日晚間9時（台灣時間2日上午10時）國會參眾兩院許多議員出席參與會議時，身上皆配戴黃、藍色服飾，以顯對烏克蘭的支持。拜登在演說中譴責俄羅斯入侵烏克蘭，正式宣布美國將加入盟友行列，對俄國關閉美國領空；此外也提出對抗國內通貨膨脹的經濟復甦計畫。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-02 11:19:14
《路透社》、《CNN》報導指出，拜登此次國情咨文（State of Union）除了針對國內疫情、經濟以外，也將大力譴責俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭的入侵行為。這項領空禁飛令預計在未來24小時內完成，蒲亭在各國制裁下將感受「前所未有的孤立感」。但拜登強調，美國並沒有在烏克蘭境內與俄羅斯發生衝突，未來也不會發生。
白宮公布的國情咨文摘要當中，拜登將稱蒲亭發動的是一場「有謀、無端」的戰爭，不僅拒絕外交溝通還試圖藉此分裂西方國家，但拜登會表示蒲亭的舉動將證明他低估了北約盟友的實力、也低估了西方國家的團結。
制裁方面，美國司法部準備組成特別小組，調查俄羅斯寡頭的罪行，也切斷俄羅斯最大銀行與國際金融體系的聯繫，藉此削弱其經濟實力，盼未來能削弱其軍事火力，至於全面禁止對俄國開放領空方面，拜登表示美國將跟進歐盟、加拿大行列祭出類似制裁，包含美國聯合航空公司（United Airlines）、達美航空公司（DAL.N）、美國航空公司（American Airlines）和聯合包裹服務公司（UPS.N ）都已經下達了停飛俄羅斯的指令。
此外，針對國內物價通脹，拜登也為走出疫情、實現經濟復甦宣布推出新計畫，除了敦促國會通過其〈重建美好未來〉（Build Back Better）法案，其中包含降低處方藥、兒童保育成本、設立全國性的帶薪家庭病假；為了降低對國外供應鏈的依賴，他也鼓勵美國企業製造更多車用零件、晶片等，不只能降低產品成本，亦能協助更多美國家庭對抗通貨膨脹。拜登承諾將帶領美國走出疫情，成功實現經濟復甦。