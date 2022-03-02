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NBA／招待菜鳥玩樂付60萬帳單　Parson狂讚Kobe是大好人

▲Kobe Bryant招待作客來訪的菜鳥Chandler Parson出去玩，讓後者永生難忘。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe Bryant招待作客來訪的菜鳥Chandler Parson出去玩，讓後者永生難忘。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-02 11:24:24

前NBA球員Chandler Parson近期上節目時透露，菜鳥球季作客洛杉磯，湖人傳奇Kobe Bryant安排他和隊友們上高級俱樂部玩，還付了22000美元(約617000新台幣)的帳單，讓Parson永生難忘。

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當年作為火箭隊菜鳥，Parson的任務就是在史坦波中心球場防守Kobe，但令人訝異地是，Kobe在比賽中問了他今晚要做什麼，賽後Parson真的收到不知名號碼傳來簡訊，告訴他已經安排好了，最後屬名「Mamba」。

Parson帶了隊友和教練一起前往簡訊中的高級俱樂部，玩到凌晨2點，最後服務生送來22000美元的帳單，對於只領850000美元的菜鳥Parson來說簡直嚇瘋，不過另一名服務生告訴他，請簽Kobe Bryant的名字。

那天晚上，Parson先發拿到13分，火箭以112:107擊敗湖人，Kobe在這場失利中攻下28分，考量到這些因素，Parson似乎冒了很大的風險接受首次見面的Kobe的邀請，但從此愛上Kobe，「大家都說他很難搞，但在我看來，他是好到不行的人，那真的是很瘋狂的年代。」
 

▲Chandler Parsons（右）24分全隊最高，助球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chandler Parsons（右）透露當年被Kobe Bryant招待。（圖／美聯社／達志影像）

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