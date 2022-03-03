T1／桃園雲豹X電豹女幕後女力推手  舞蹈要讓人印象深刻

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豆芽平時要負責團員服裝採購以及舞蹈概念發想，今年她給自己訂下「提升電豹女團員們的知名度，幫助他們帶來更多商演、通告」的目標，希望在賽季結束前，能有一支舞蹈或是一套服裝，能讓大家留下印象，甚至在網路上爆紅；而電豹女團員當中，個個多才多藝，豆芽期許未來有機會能為團員們發布專屬於電豹女的作品，如：團體桌曆、團體寫真集等，透過作品宣傳啦啦隊和球團。
同樣在職棒圈擁有多年工作經驗的小帆，從小就是「錢姐」錢薇娟的球迷，所以看到T1聯盟宣布會長由錢姐擔任時，就想要一同參與，她說：「錢姐是女籃中的佼佼者，更是一名相當有影響力的精神領袖，我過去雖然曾在棒球場從事類似工作，現在來到新領域、新球隊，除了想要挑戰自我，更盼能共同成長與學習。」
小帆主要負責幫啦啦隊尋找適合歌曲與編排舞蹈，會和豆芽互相討論，替每場雲豹主場賽事編排全新且獨一無二的舞蹈及曲風，未來期望有機會讓籃球與棒球啦啦隊互相交流、合作，又或是請團員們拍攝主場周圍景點、美食介紹等短片，不僅能提升球團、啦啦隊的曝光度，更希望未來能與桃園在地產生更多連結。
加入雲豹後，豆芽及小帆都認為，主場開幕戰是自己印象最深刻的一天，豆芽說：「在棒球場上可料想到的事較多，但在籃球場上卻相反，很多臨時狀況要隨機應變，不是大家能事先預料到的。」小帆贊同此想法，特別指出，經過參與開幕戰後，發現場邊有不少女性工作人員及觀眾，讓自己打破既定刻板印象。
此外，小帆目前已經為團員們編排各國語言的舞蹈，包含中文、日文、韓文、英文等，讓球迷們來到現場看球、欣賞表演，能有不同的感受，小帆也希望球場周邊販賣部能增加女性服飾、小物，或是設置更多周邊活動，可以擺設拍貼機、規劃女孩日，透過打造專屬於女性的活動，未來一定能吸引更多女性球迷進場看球。（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）