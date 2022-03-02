COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

五星力挺！民進黨屏東初選　林智堅推薦周春米

▲新竹市長林智堅推薦民進黨立委周春米擔任屏東縣長。（圖／資料照）
▲新竹市長林智堅推薦民進黨立委周春米擔任屏東縣長。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-02 11:34:24｜2022-03-02 11:53:30

屏東縣長民進黨初選激烈迄今，今（2）日綠營再有大咖表態，這幾年以年輕及親子共融、老城翻新形象聞名的新竹市長林智堅特別錄製影片，推薦民進黨立委周春米，接棒現任縣長潘孟安擔任屏東縣長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委周春米（圖／周春米辦公室提供）
▲民進黨立委周春米表示，林智堅推薦她接棒潘孟安，是對自己很大的肯定。（圖／周春米辦公室提供）
林智堅影片中表示，潘孟安，這幾年專注縣政，讓屏東大改變、大躍進，讓全台灣都重新認識屏東這個縣市，但這麼優秀的縣政成績，需要一棒接著一棒。而周春米擁有法律專業，長期擔任立法院司法及法制委員會召集委員，進入教育及文化委員會，向中央爭取建設經費予屏東縣，改善屏東校園環境，照顧屏東學子，也讓全國學子的受益，展現溫暖的特質。再加上優秀且豐富的學經歷，是他推薦周春米擔任屏東縣長的原因。

周春米表示，林智堅年輕但承擔起重任，讓新竹市成為親子共融、翻新進步的城市，是民進黨綠色執政的典範。而林智堅看見對她協助推動屏東縣政的付出，推薦她接棒潘孟安也是對自己很大的肯定。

周春米也說，獲得兩位五星縣市長的「五星推薦」，讓自己更有信心延續這一份安居樂業的成績單，讓台灣看見不一樣的屏東。今日林智堅的推薦，讓她更有決心承接起屏東縣政的重擔，帶領屏東繼續向前。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀