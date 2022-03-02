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NBA／近18戰輸15場！籃網主場遭暴龍雙殺　排名不容樂觀

▲Seth Curry持球切入。（圖／美聯社／達志影像）
▲Seth Curry持球切入。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-02 11:58:32

布魯克林籃網今日在主場「背靠背」對戰多倫多暴龍，昨天他們輸給同樣的對手36分，今天則是末節崩盤，最終以108:109再度輸球，現在戰績32勝31敗，已經來到東區前8邊緣。

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暴龍今天讓主控Fred VanVleet休息，並不是以最完整的陣容應戰，不過少了Ben Simmons、Kevin Durant和Kyrie Irving三大球星的籃網，打起來還是非常吃力。雖然主場軍三節打完還領先8分，但第四節他們熄火，被對手打出28:19的攻勢，遭到逆轉。

籃網近期狀況低迷，Durant受傷之後，他們被迫在交易截止日前將James Harden送走、換回Simmons，最近18場比賽輸掉了15場比賽，戰績從東區第1跌到第8，目前形勢已非常危險。

根據附加賽規則，東區第7和第8的隊伍，只要在兩場比賽中贏下一場就可以晉級季後賽；而第9和第10的隊伍輸一場就會淘汰。因此籃網絕對不希望掉到更後面的排名去。

目前他們距離並列東區第9的黃蜂和老鷹僅有2場勝差，距離第11的巫師也只有3 場勝差，下一場他們還要在主場迎戰熱火——意味著Irving一樣無法出賽——對他們來說是巨大的考驗。


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