移工遭拘禁凌虐、勒贖2.3億越南盾　4犯嫌被起訴

《四方報》報導，彰化縣近日破獲一起擄人勒贖案，一名越南籍阮姓移工遭同鄉強壓在台南民宅拘禁，期間遭鋁棒、鐵鍊及BB槍等工具凌虐10幾天，犯嫌更將施暴影片拍下傳給受害者遠在越南的家屬，以此勒索贖金。移民署與彰化警方追查後，循線將4名犯嫌拘提到案，由彰化地檢署依擄人勒贖罪嫌對4人起訴。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-02 12:04:41
綜合媒體報導，去年5月，住在彰化縣溪鄉的阮姓移工替友人出面談判債務糾紛問題，沒想到卻遭對方綁架，4名同鄉將其強押上車，載到台南市一處鐵皮屋拘禁。長達10多天的拘禁期間，4人以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊虐待阮男，並透過LINE等通訊軟體向阮男家屬索討2.3億元越南盾（約新台幣27萬6000元）贖金，直到家屬完成匯款後才將人釋放，受害阮姓移工也委託友人至彰化縣和美警分局報案。
接獲報案後，和美警方協同移民署彰化專勤隊、科技偵查隊組成專案小組共同偵辦，循線將武姓主嫌及3名共犯拘提到案，同時也在武男住處搜出安非他命、電子磅秤及犯案用BB槍。警方訊後將嫌犯移送彰化地檢署偵辦，4人被以擄人勒贖罪提起公訴。
移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊長黃奕崗指出，4名嫌犯中包括越南籍留學生及合法移工，疑在台組成暴力討債集團，還涉及毒品交易，違背公共秩序與善良風俗。呼籲在台外來人口勿以身試法，移民署將聯合各治安機關共同維護我國社會治安。