屋頂動物園《用不完的願望》　巡演最終站登衛武營

廣受家長與孩子喜歡的親子共賞好戲，屋頂動物園系列第三集《用不完的願望》巡演最終站將於3月5日、6日在衛武營國家戲劇院登場。安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）用表演藝術的現場活力啟發孩子的想像力與創造力，帶出親子之間的新話題，回歸最直接的感動。廣受好評的家庭音樂劇，不僅小孩看得出神，大人也能在其中獲得療癒。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-02 12:17:27
《用不完的願望》從一場生日派對開始，引導孩子在故事中學習如何同理他人， 在熱鬧趣味的場景裡，屋頂動物園帶著大小朋友一起感受情緒起伏、一起尋找情感共 鳴。精緻的大型戲偶，吸引著孩子們的目光，獨特的操偶方式，讓演員與戲偶成為場上複數的藝術之美，再加上燈光影像效果加乘，隨著每一首聽過就能朗朗上口的樂曲 ，學齡前的孩子也能專心看完100分鐘。
屋頂動物園系列是AM創意的原創故事，第三集《用不完的願望》已累積超過5萬 人次親子家庭欣賞。這齣戲更獲得經營親子教養和親子陪伴的新聞主播、金鐘廣播主持人咖啡貓以及網紅「100種理想」齊聲推薦。
劇團負責人自小受高雄藝文環境滋養，劇團創立以來便堅持每檔演出都不能錯過高雄，只為了帶給高雄鄉親優質的家庭音樂劇。《用不完的願望》巡演最終站3月5日、6日於衛武營國家戲劇院共3場演出，購票請洽Tixfun售票網或AM創意劇場。