屈中恆迷戀澳門賭場「久坐又熬夜」 痔瘡不給力差點出事
節目《一袋女王》日前邀請屈中恆、黃小柔及3位護理師，一起聊聊曾經在醫院遭遇的奇葩事件，以及身心受創的親身經歷和背後原因。屈中恆分享有次過年前去澳門玩，因為每天去飯店的賭場玩，久坐又熬夜讓他以為是痔瘡發作，回到台灣一路忙到初三，讓他痛到趕緊跟佩甄老公求助，佩甄老公看完後發現已經流膿，趕緊幫忙聯絡醫院連夜開刀處理，不然最嚴重可能會引發敗血症差點出大事。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-03 09:30:00｜2022-03-03 10:19:23
屈中恆透露有一年過年前，想說過年出國人太多，於是就帶著全家人，以及同行的劉亮佐、趙小僑夫妻，過年前來趟四天三夜的澳門旅遊。白天大家就到澳門四處玩，但晚上大人們就會到飯店樓下的賭場，玩個吃角子老虎，尤其他跟劉亮佐都會玩到深夜再回房間睡覺，加上賭場的啤酒不用錢，2個大男人就邊喝邊玩好不開心。沒想到就這樣玩到第3天時，屈中恆因為久坐、喝太多啤酒又熬夜，導致原本就有痔瘡的他，屁股已經開始不對勁，因為情況一直沒改善，導致回程的飛機上，他只能側著一邊屁股坐，如坐針氈相當不舒服。
屈中恆回到台灣後已經是小年夜，接連的除夕、過年、初二回娘家，忙到他根本沒時間看醫生，一到拖到年初三，屈中恆痛到不行，老婆Vicky想到可以求助佩甄的醫生老公，屈中恆很不好意思的在電話中說明來意，佩甄老公也請屈中恆趕快到家裡一趟。屈中恆當天晚上9點一趕到，說完新年快樂後，馬上就脫褲子跟佩甄老公「坦誠相見」，佩甄老公發現屈中恆已經有膿在滴，原來是肛門瘻管，還說這個不行要馬上處理，節目現場的護理師也補充：「肛門瘻管如果不趕快處理，最嚴重可能會發生敗血症。」還好佩甄老公當下趕緊聯絡熟識的醫院，把屈中恆連夜送進開刀房手術，從大年初三深夜開到初四，巴鈺忍不住：「初四就出事了」。