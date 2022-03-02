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小三護理師失控！持刀砍殺已婚牙醫師致死　檢警相驗遺體

▲北市文山區驚傳情殺案，女持刀砍男後自殘，被害男子失血過多身亡。（圖／翻攝畫面）
▲北市文山區驚傳情殺案，女持刀砍男後自殘，被害男子失血過多身亡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-03-02 12:40:24｜2022-03-02 13:25:23

台北市文山區1日下午驚傳情殺案，行兇的27歲曾姓護理師與57歲的呂姓牙醫師發展出婚外情，兩人在住家外爆發爭執，曾女拿出預先買好的菜刀，揮砍呂男胸口，再持刀自戕，呂男失血過多傷重不治，檢警今（2）日相驗遺體，呂男腹部、左胸兩刀，致命的一刀深入胸腔刺破主動脈，造成嚴重內出血併氣胸、血胸而亡，後續將待曾女情緒穩定後再完成筆錄，釐清犯案動機。

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據了解，死者呂姓男子為執業牙醫師，行兇的曾女是該診所護理師，2人發展出婚外情，而正宮也默許兩人不當關係發展。而引起殺機導火線，疑似是過年期間呂男帶著妻小返回台南老家，她一人獨留台北而不滿，期間多次與呂男發生爭執。

昨日下午，曾女欲談判，持刀埋伏在呂男住家外，兩人碰面後爆發爭執，曾女失控將刀插進呂男胸口，隨後再刺入自己頸部欲輕生，目擊民眾見狀趕緊報警。

呂男送往萬芳醫院急救，仍因傷重宣告不治，曾女情緒不穩，頸部和手腕皆有刀傷、動脈出血，台大醫院搶救進行血管縫合手術後，目前無生命危險，警方將擇期進行筆錄、釐清犯案動機。（編輯：林莞茜）

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