三星S22多一支筆買氣暴衝！較前代狂賣3倍 這兩色賣最好
三星上半年旗艦機S22系列，上月中在台展開預購，預購期就帶來超熱買氣，果然在取貨首日也湧入人潮排隊領機。今(2)日起開放預購民眾早鳥優先取貨，台灣三星除提供預購消費者近萬元好禮，再加碼排隊禮，Galaxy S22 Ultra 加贈3000元郵政禮券，限量400份，Galaxy S22/S22+加贈1000元郵政禮券，前10名還有獨家加碼2000元禮券，最高3000元郵政禮券，大方送上好禮，首日領機就塞爆微風南山，早上不到9點便集結超過400位預購消費者前來取機。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-02 13:01:04
台灣三星也公開分享S22系列預購狀況，不出所料，頂規機型Galaxy S22 Ultra最為搶手，因承襲S系列的強悍攝影功能並內建S Pen，而產品一亮相，各經銷商也對頂規款S22 Ultra深具銷售信心，搭配上預購送上的大禮包，預購告捷！台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙表示：「S22旗艦系列預購超乎預期，三星通路包含三星商城及三星智慧館，於預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上，持續朝較前代成長2成邁進。」
同時分享各機型的銷售佔比，Galaxy S22 Ultra佔比超越6成，以大容量512GB最受青睞，佔整體S22 Ultra預購量55%，顏色方面「夜暮紅」、「極光綠」以霧面機身處理擄獲消費者心，佔各逾3成，「星際黑」與「皎月白」則表現相當；Galaxy S22+與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成銷量。
針對取貨首日，特別在三星微風南山旗艦體驗館規劃專屬休息空間，以時下流行的Glamping潮流露營風為主題，運用新品色系串旗及木質色系座椅，打造吸睛陳設；口渴了還能從小餐車享用免費氣泡水以及現煮咖啡。此外，台灣三星亦邀請插畫家現場以Tab S8旗艦系列及S Pen為消費者畫出似顏繪。
3/4~4/30 開賣贈禮，送完為止
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