最貴大樓！台北101每坪租金衝5千元 刷新頂級A辦天花板
台北101大樓租金單價創新高！根據最新實價租金行情資料顯示，該大樓80樓辦公室去年12月租金145.6萬元，換算下來每坪租金衝上5千元，創下101大樓的實價租金新高價，同時也是台北市辦公大樓的租賃實價新高，反映出台北市頂級A辦市場需求仍相對強勁。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-02 13:38:21
從101大樓歷年租金可看出北市A辦市場的近年漲勢，同樣是該大樓高樓層80樓辦公室，在2017年2月租金是每坪3803元，自2019年逐漸出現每坪4千元以上的實價紀錄，去年中高樓層租金實價出現每坪4200元，直至去年底，景觀條件較好的高樓層80樓，租金成交已達到每坪5千元的實價新高，相比2017年每坪3803元，北市頂級A辦的租金呈現明顯漲勢。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常頂級A辦大樓租金水準較高，主要租客包括外商企業、熱門新創產業、共享辦公室、金融業等，有些願意承擔較高租金，換取進駐信義區指標大樓的機會，而頂級A辦大樓租金持續走高，則反映這種需求強勁，背後也與台灣市場受到國際企業重視有關。
根據信義全球資產統計，信義世貿商圈商辦租金漲幅明顯，台北市商辦平均租金在10年前每坪1921元，信義計劃區是每坪2563元。至2021年，台北市商辦平均租金每坪2351元，信義計劃區則已漲到每坪3295元，市場明顯出現差異化。加上北市商圈各辦公大樓陸續申請都更危老重建，使得辦公市場供給明顯不足，新釋出大樓多以自用居多，可釋出面積有限，預估也會連動支撐商辦的售價、租金。
從台北市辦公大樓實價紀錄來看，最高2018年南山廣場每坪4672元，2019年國泰置地大樓每坪4568元，每坪4千元以上的A辦大樓實價愈來愈普遍，此次台北101高樓層每坪出現指標5千元的紀錄，也象徵北市頂級A辦大樓的租金天花板又往上刷新。