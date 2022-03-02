路線要檢討？陳其邁：國民黨需要一場大辯論

烏俄開戰，美國重量級官員也在此時訪台，高雄市長陳其邁今（2）天中午上網路節目的時候談到，外界質疑國民黨對俄國入侵烏克蘭一事反應太慢，陳其邁認為，國民黨沒有路線的爭論，表面都客客氣氣，其實他們最需要的就是一場大辯論，來確定整個黨要走什麼路線，要聽不聽是就是他們的判斷了。
記者鄭婷襄／綜合報導
2022-03-02 13:41:23｜2022-03-02 13:42:04
烏俄開戰期間，美國總統拜登派遣重量級官員訪台，國民黨也要求會晤，陳其邁指出，其實國民黨能夠了解美方的態度也是好事，台灣的安全是台灣人要共同承擔，美方不只要了解區域議題，也要了解台灣的態度，區域的和平我們有責任，我們不求戰也不挑釁，但是我們同時也要備戰時、防備的能力增加，才能夠止戰。
陳其邁認為，現在世界主流民意是反侵略支持和平，國民黨慢了六天，一直不太敢表態，國民黨對於台灣主流民意的疏離，這幾年是漸行漸遠、對國際局勢判斷失誤，在這幾次投票上，都反映在投票上，這幾年在他們的黨內也沒有路線的爭論，表面都客客氣氣，這點跟民進黨不同，民進黨都是大開大合，有問題就是辯論。
但是，在國民黨看不出有路線的檢討，都是很隱諱的指向個人問題或是特定候選人的人格特質，而世界局勢在改變，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌努力和各國發展長期穩定的關係、壯大台灣產業的布局，在政治經濟發展的策略上，蔡總統是站在潮流和民意的一邊，國民黨最需要的是一場大辯論，對於兩岸關係是要採取中道路線、是不是要堅持92共識，策略和看法是什麼，人民比較期待了解。