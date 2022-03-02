制裁將下！俄國金融重創急調百億救股市 再禁外資出逃
俄羅斯進攻烏克蘭後，面臨大規模國際制裁，並將俄羅斯主要銀行踢出SWIFT系統，導致盧布劇貶、民眾擠兌，俄羅斯股市也隨之關閉。對此，俄羅斯宣布，將從主權財富基金調動100億美元（約台幣2800億元），來購買受到重創的當地股票。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-02 13:42:10｜2022-03-02 14:17:58
俄羅斯因制裁引發金融崩盤危機，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）向財政部下達命令，要求聘請國家開發銀行VEB.RF及其他俄國金融機構，授權他們將規模1749億美元（約台幣4.9兆元）的國家福利基金投入股市。
俄羅斯股市在開戰首日隨即大跌50%遭到腰斬，隨後俄羅斯央行自本週宣布休市，迄今尚未恢復交易。俄羅斯央行將於當地時間週三（2日）上午9時（台灣時間週三下午2時）宣布是否開市，不過預計也將迎來一場暴跌。海外上市的俄羅斯公司股票周二延續跌勢。
自俄羅斯於2月24日向烏克蘭發起「特別軍事行動」以來，俄羅斯股市、匯率驟跌。俄羅斯央行宣一口氣將基準利率從9.5%調升至20%後，俄羅斯政府也決定從國家福利基金劃撥1兆盧布，用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。
俄羅斯當局同時宣布資本管制措施，限制外資退出俄羅斯市場，嘗試穩定重創的金融市場，並且自2日起禁止民眾攜帶1萬美元以上的等值外幣現金或支付工具出境。
米舒斯京1日時表示，在當前形勢之下，外資公司不得不考慮經濟因素以及政治因素。