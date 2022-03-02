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有望獲民進黨提名拚連任　陳其邁：要謙虛地向市民學習

▲高雄市長陳其邁（右）表示，自己要不斷自我成長，也要謙虛地向市民學習。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.02）
▲高雄市長陳其邁（右）表示，自己要不斷自我成長，也要謙虛地向市民學習。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.02）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-02 14:06:58

民進黨中執會今（2）日將提請通過2022年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁有望被徵召力拚連任。陳其邁會前受訪表示，高雄市要加速城市轉型的腳步，現在不論營業銷售總額、青年失業率都有很好的表現，未來自己也要不斷的自我成長，更要謙虛向市民學習。

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陳其邁表示，自己要不斷的自我成長，也要很謙虛地向市民學習，也希望能夠不斷進步。現在還是以市政最為重要，尤其高雄市不管在招商或是城市轉型也都加緊腳步。

陳其邁說，以去年為例，高雄市一整年的營業銷售總額是5兆，前年是4兆，自己擔任市長一年任內增加1.05兆，成長率23.38%是六都第一；青年失業率從上任前13.9%到現在9.1%，原本是六都最後一名，現在是六都第一名，這是市府團隊與市民朋友一起努力的成果。

陳其邁表示，接下來更重要的是，創造就業機會讓青年有好生活，更重要是疫情流行期間把防疫工作作好，加速城市轉型腳步。

翁章梁則說，若中執會提名後，就全力以赴、追求勝選；另陷入線民風暴的黃偉哲則快步步入會場，並表示會後再談相關問題。

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