台股指數有撐！外資丟、內資撿　土洋敢對做原因有4

台北股市今（ 2 ）日多在盤下震盪，雖然盤中一度來到盤上，但終場跌 30 點，收在 17867 點，跌幅 0.17% ，成交金額新台幣 2933 億元。法人指出，統計今年以來，外資在集中市場仍大賣 1886.96 億元，依照過往經驗內資與散戶也會跟著追砍股票，但如今卻是外資丟、內資撿，預期一旦國際緊張情勢降溫，外資認錯回補，台股後市精彩可期。

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昨日雖外資終止連 5 天狂殺，但統計今年以來，外資在集中市場仍大賣 1886.96 億元，尤其上週賣超高達 1665.44 億元，改寫在台股歷史上單週賣超金額之最。第一金投信投資長唐祖蔭表示，此瘋狂倒貨若是發生在 2018 年以前，內資與散戶通常如驚弓之鳥般，跟著追砍股票，但現在情勢完全逆轉，形成外資丟、內資撿，且大盤力守在 17000 點之上局面，台股後勢依舊精采可期。

唐祖蔭指出，以往外資一直是扮演台股多頭司令，喊水會結凍，然而在美國對中國大陸發動貿易戰後，不但終結 2012 到 2017 年連 6 年買超的偏多操作，且從 2020 迄今，賣超台股高達 1 兆 1823 億元。即便受到外資強大賣壓的衝擊，加權指數卻能逆勢挺進，一路從 9700 點附近，漲至最高 18600 點，會有如此剽悍表現，他認為並非政府積極護盤，關鍵在於內資回來了，散戶信心更強大力。

唐祖蔭表示，有四大底蘊，讓本土資金勇往直前，敢跟外資對做：一、儘管美國亟欲去中化，並通過 3500 億美元的美國競爭法，強化其科技產業競爭力，欲將部分供應鏈拉回本土；中國也不斷透過大政府基金投資半導體，建立高新技術自主能力，但台灣在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在成本控制、上下游整合力、研發、人才等，在未來 3 到 5 年，甚至更長時間，地位都難以撼動，在美中爭霸的過程中，成為雙方拉攏的對象，戰略地位不言可喻。

二、依據 Cmoney 統計數據， 1996 年上市公司整體稅後淨利僅 1910 億元， 2021 年已衝高至 4 兆 1965 億元，成長 20.97 倍；原本預期今年獲利可能因漲價題材消失，較去年衰退約 5% ，而隨著國際油價衝破 100 美元，鋼市需求回溫，各研究機構逐月上修企業獲利預期，轉為正成長 4% 到 7% ，堅實的基本面成為台股強而有力的後盾。

三、台股現金殖利率長期高於 3% 以上，預估今年配發金額上看 3 兆元，對機構法人、退休族等需要現金流者，具有高度吸引力，而除息行情也成為每年的重頭戲。四、台積電等電子權值股，近一年多受制於外資賣超影響，使得加權指數上漲空間受阻，但原物料報價上漲，傳產股營運擺脫低潮，加上金融股獲利也頻創佳績，形成暌違已久的類股輪動，投資機會與題材多，讓內資可以不斷換股操作，維繫大盤人氣不墜。