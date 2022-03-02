忙於疫情與市政 陳其邁：等國民黨整合出人選來再評論
民進黨預定今(2)日下午公布提名高雄市長陳其邁參選下屆市長。陳其邁今天上午在網路節目受訪時，除強調自己對高雄的感情、熱愛高雄，希望高雄一天比一天更好外。也暢談促成台積電設廠的心路歷程及自己尋求連任的動機。對於市長人選，陳其邁則表示，這陣子忙疫情與市政，等國民黨正式整合出人選來再評論。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-02 15:03:34
陳其邁今天受邀專訪時暢談包括國際局勢、疫情、選舉等也一一述說上任一年半以來來日月光、台積電在高雄落角，後也帶動了上中下游產業的發展，光是在這一年來，半導體上下游有關的周邊產業，包括英特格、華邦電等，都已陸續入主高雄科學園區，也意味著將帶來更多優質的工作機會。
國民黨及民眾黨至今市長提名人選未定，對此，陳其邁直言「對手是誰，我不知道」，他最近都在忙燈會與防疫等市政工作，面對其中任何一位出來參選，陳其邁都以「等國民黨整合出人選再說」畢竟離選舉還有很長得時間。
不過，陳其邁也認為，國民黨應該有一場路線之爭的辯論，不要讓少數意見變成內部主流聲音，有意見或了解的人不講話，希望台灣在整個國家發展或主流民意上，不要有太大差異或分歧。
陳其邁說，做市長就是要有施政方向感，每個人都有優缺點，每個城市都不一樣，當市長就怕沒方向感，抓不到重點，他也以過去駐日代表謝長廷競選高雄市長為例強調民眾期待改變，他也提醒國民黨要擔心民眾黨將超越他們。
陳其邁認為，不管如何看候選人個人或政黨，應該在政黨版圖、公職人數上增加，整黨支持度實際反映在各地議會與立委席次，才是整黨應達到的目標，這對民眾黨來說是個挑戰，但整體來講，應該會增加。