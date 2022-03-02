綠屏東初選支持度墊底　鍾佳濱脫口假民調

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，有媒體媒體今（2）日報導民調顯示，立委莊瑞雄位居第一，立委周春米緊咬，立委鍾佳濱則暫居第三，引發討論。鍾佳濱今日於民進黨中執會前受訪表示，「民調就是一人一把號，各吹各的調」，就像俄羅斯攻打烏克蘭，很多假訊息在帶風向，到底誰最受到鄉親支持，對民進黨加分最多，自己今天受到總統蔡英文表揚，就能看得清楚。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-02 14:25:55
根據媒體報導，民進黨內流傳民調顯示，若國民黨推出國民黨政策會副執行長蘇清泉參選，莊瑞雄以49.7％的支持度明顯領先蘇清泉（16.5％），周春米以48.6％的支持度領先蘇清泉（10.9％），鍾佳濱以41.3％的支持度明顯領先蘇清泉（13.3％），不過，莊瑞雄與周春米的支持度在抽樣誤差範圍內。
在三人互比支持度方面，莊瑞雄支持度最高，為28.4％，周春米則以25.4％緊追在後，兩人的差距為3個百分點。與2021年第四季民調相較，莊瑞雄領先周春米的幅度略微增加。鍾佳濱則以15.8％，屈居第三。
鍾佳濱對此表示，他覺得這民調時機非常巧，這時間是蔡英文要表揚在去年公投有功人員，自己是屏東縣唯一縣級，在幫助民進黨迎取社會支持與認同受表揚的黨籍立委。
鍾佳濱說，這民調很特別，2位不分區好像比較受到肯定，「民調就是一人一把號，各吹各的調」，就像俄羅斯攻打烏克蘭，很多假訊息在帶風向，到底誰最受到鄉親支持，對民進黨加分最多，今天的表揚一清二楚，「這樣的假民調，不是，這樣的民調雖然留傳已久，但今天跑出來耐人尋味」。