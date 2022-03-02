本土今+2！均居隔期間陰轉陽 還有6條待釐清傳播鏈
國內今（2）日新增2例本土個案，都與幼兒園群聚相關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案20683為老師，在居隔期間陰轉陽、友人案20682被匡列，也同樣在居隔期間陰轉陽，由於群聚衍生到家庭群聚，各個家長的行業不同，所以案例相對比較複雜，但確診個案都是居隔期間陽性確診，目前看來相對樂觀。
編輯中心／綜合報導
2022-03-02 14:25:04
陳時中說，幼兒園群聚依照基因定序來看，感染源頭為案頭20485 或20484相對可能性高，匡列得非常廣，不過整體案件看起來並沒有再往沒有匡列的方向或其他方向去走，目前看來相對樂觀，而現在待釐清案件仍維持6案。
陳時中指出，這6條分別是板橋家庭群聚到火鍋店案例、台北設計師牽涉到房屋代銷和宗教團體群聚，不過目前相對穩定，而設計師在同餐廳有足跡重疊的部分，現在還要再觀察；再來三個都是個案，一個是台中驗船師、兩個是加強版防疫旅館護理人員，這個相對到現在沒看到新的，雖然基因定序有所不同，但相關匡列檢驗陰性，沒再往旁邊走。（編輯：林莞茜）
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