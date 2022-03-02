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機組員檢疫鬆綁一次看！3/7起「打完3劑滿14天」改為5+5

▲我國機組人員入境居檢天數調降，陳時中召開記者會說明政策細節。（圖／CDC提供）
▲我國機組人員入境居檢天數調降，陳時中召開記者會說明政策細節。（圖／CDC提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 14:38:33

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，經民航主管機關檢視國籍航空機組員防疫專案管理執行情形、逾9成機組員已完成COVID-19疫苗追加劑之接種，同時鑒於SARS-CoV-2變異株頻仍，且完整接種疫苗基礎劑僅能降低感染後發生重症或死亡之機率，對於感染或傳播之預防效果極有限，為盡可能降低傳染及突破性感染之風險，爰將疫苗追加劑施打情形納入航空機組員風險分級之考量因素，進行國籍航空機組員返臺後檢疫防疫措施調整，並自今(111)年3月7日起(以航班抵臺時間計算)實施，相關說明如下：

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▲我國機組人員入境居檢天數調降。（圖／CDC提供）
▲指揮中心宣布，我國機組人員將於３月７日，視強況調降入境居檢天數。（圖／CDC提供）

一、入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：

(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+調降為5天自主健康管理(D7快篩、D10-PCR檢驗)。

(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持5天居家檢疫( D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢驗)。

(三) 家戶符合一人一戶檢疫條件者，得由航空公司於入境日安排PCR檢驗後，於家戶內續行上述檢疫措施。

二、當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：

(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：調降為7天自我健康監測+每7天PCR檢測，兩次PCR間增加一次快篩(間隔3-4天)。

(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持7天自主健康管理+每7天PCR檢測。

指揮中心重申，請民航主管機關持續督導航空公司督促機組員落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」、妥善安排派飛執勤頻率。居檢期間符合民航規定派飛者，派飛前須快篩陰性，以確保機組員於國外執勤健康安全及其身心健康。此外，機組員執勤時仍應遵守專案作業規範，持續保持自我警覺，並落實每日個人健康監測、異常通報措施，加強手部衛生清消頻率，以維護自身及親友防疫安全。（編輯：詹鎰睿）

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