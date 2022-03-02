機組員檢疫鬆綁一次看！3/7起「打完3劑滿14天」改為5+5

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一、入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：
(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+調降為5天自主健康管理(D7快篩、D10-PCR檢驗)。
(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持5天居家檢疫( D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢驗)。
(三) 家戶符合一人一戶檢疫條件者，得由航空公司於入境日安排PCR檢驗後，於家戶內續行上述檢疫措施。
二、當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：
(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：調降為7天自我健康監測+每7天PCR檢測，兩次PCR間增加一次快篩(間隔3-4天)。
(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持7天自主健康管理+每7天PCR檢測。
指揮中心重申，請民航主管機關持續督導航空公司督促機組員落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」、妥善安排派飛執勤頻率。居檢期間符合民航規定派飛者，派飛前須快篩陰性，以確保機組員於國外執勤健康安全及其身心健康。此外，機組員執勤時仍應遵守專案作業規範，持續保持自我警覺，並落實每日個人健康監測、異常通報措施，加強手部衛生清消頻率，以維護自身及親友防疫安全。（編輯：詹鎰睿）