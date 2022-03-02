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王品麻辣鍋變速食辣出汁！肯德基推「青花驕」香麻雞腿堡

▲台灣人果然熱愛麻辣鍋，肯德基去年8月攜手王品「青花驕」，聯名推出「青花椒香麻脆雞」熱賣到延長販售兩週。如今不只回歸再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人果然熱愛麻辣鍋，肯德基去年8月攜手王品「青花驕」，聯名推出「青花椒香麻脆雞」熱賣到延長販售兩週。如今不只回歸再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-02 14:47:36｜2022-03-02 14:49:45

看準台灣人喜歡吃麻辣鍋的熱潮，去年8月肯德基攜手王品「青花驕」，聯名推出「青花椒香麻脆雞」超受歡迎，不只賣到大排長龍，還延長販售兩週滿足大家味蕾。如今，人氣極夯的王者美味回歸，再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售，去年吃不夠的粉絲不要再錯過！

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▲香、麻、鮮、辣的「青花椒香麻脆雞」，還沒打開包裝便開始吞口水。（圖／記者蕭涵云攝）
▲香、麻、鮮、辣的「青花椒香麻脆雞」，還沒打開包裝便開始吞口水。（圖／記者蕭涵云攝）
轟動饕客的「青花椒香麻脆雞」，將肯德基酥脆多汁的咔啦雞腿排，裹上只在王品青花驕吃得到的獨門青花椒麻醬，以往麻辣鍋裡才有的道地四川青花椒與多種辛香料，熬成香、麻、鮮、辣的特殊滋味，竟然變成方便享受的速食，難怪去年8月一推出就備受好評，每間門市熱賣到瘋狂排隊，還延長販售兩週讓大家吃個夠。

▲鐵粉敲碗成功，今年再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鐵粉敲碗成功，今年再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
今年雙方再次攜手，不只回歸轟動搶食的「青花椒香麻脆雞」，再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會噴汁，香麻口感超過癮，只在3/8～4/18期間限定販售，而且個人、XL、雙人或歡聚同樂等各式組合餐，通通都有青花椒香麻咔啦雞腿堡可點購，這次真的要一開賣就手刀去排隊。

▲不管你是炸雞控、漢堡控還是麻辣鍋控，通通被滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不管你是炸雞控、漢堡控還是麻辣鍋控，通通被滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
青花椒香麻脆雞的熱賣，王品也於有榮焉，只要持購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡」的肯德基發票明細，或憑FB／IG社群餐點分享的截圖證明，到全台青花驕門店內用，就會免費招待「青花驕特色綜合丸」1份。（原價238元，本優惠每桌限兌換一份，不可併用，不適用於外帶，不可折抵現金，兌換期間到2022/7/31）。

▲王品青花驕與有榮焉，提供肯德基鐵粉內用招待。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品青花驕與有榮焉，提供肯德基鐵粉內用招待「青花驕特色綜合丸」。（圖／記者蕭涵云攝）

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