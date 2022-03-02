名家論壇》吳崑玉／若台海有事　美國會不會出兵幫台灣？

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所謂「代理戰爭(Proxy war)」，是在冷戰時代發展出的一種戰爭形式。美、蘇兩個大國不直接派軍參戰對幹，以免失控升高到核戰。但雙方都會以不同程度介入戰爭，讓各自的「代理人」去相殺相殘。
最典型的代理戰爭是1973年的贖罪日戰爭。蘇聯在幕後串連起埃及、敘利亞等阿拉伯國家一起行動，南北開弓圍殲以色列。當時埃及與敘利亞軍隊全部由蘇聯提供裝備，從戰車、火砲、戰機、SA-6防空飛彈、ZSU-23-4防空砲車，一路裝備到步兵的AK-47和火泥箱反戰車飛彈。埃及空軍通訊中常出現俄語，以色列懷疑根本是蘇聯飛行員。美國情報顯示，蘇聯在埃及的軍事顧問，多到可以在每一門火砲後面站一個蘇聯顧問。蘇聯還動員了古巴、北韓、利比亞、阿爾巴尼亞等國部隊成建制的直接參戰。埃敘聯軍團級以上戰術指揮，幾乎全有俄軍顧問的身影，其介入程度宛如電影鹿鼎記裡的馮錫範與六合童子。
蘇聯的大舉介入，使以色列部隊在戰爭初期蒙受重大損失。戈蘭高地上，180輛以色列戰車對上敘利亞1400輛，戰車部隊幾乎全滅，有的連打到只剩兩輛百夫長坦克。西奈守軍被多管火箭和砲兵轟到出現「彈震症」，防線多處被突破。西奈以軍戰車被埃及步兵操作的RPG火箭彈和火泥箱飛彈打得潰不成軍，一個營被全殲。以色列空軍在中低空進行地面支援時則被SA-6和ZSU-23-4組成的火網紛紛擊落，五百多架飛機損失了三百多架。
裝備大量損失，加上劇烈戰鬥使105砲等彈藥庫存低到只夠支持48小時，迫使美國總統尼克森下令進行「五分錢救援行動（Operation Nickel Grass）」。在32天內，用C-5及C-141等運輸機向以色列運送了約2萬多噸軍用物資，包括戰車、火砲、彈藥，據說運到部隊手上的彈藥還是冰的，像是從庫房裡產地直送。以色列向美國購買而尚未到貨的36架F-4幽靈式戰機，直接在歐洲基地塗掉美軍標誌，換上以色列塗裝，由美軍飛行員飛到以色列。隨機附贈美軍現役的小牛飛彈、百舌鳥反輻射飛彈、拖式飛彈，讓埃及懷疑美軍直接參戰。
贖罪日戰爭中大國支援與操作代理戰爭的模式並非孤例，從東南亞協勦馬共，美國支持菲律賓的反叛亂作戰，到尼加拉瓜桑定與反桑定游擊隊的鬥爭，再到非洲各國的內戰或國家間戰爭，都有美蘇兩大強權的身影。美軍空運以色列後，幾年後蘇聯也玩過一條龍空運衣索匹亞，裝備了三個裝甲師及大量火砲、直升機，後來衣索匹亞親蘇政權崩潰，當地的戰車價格跌到比汽車還便宜，可見軍援數量之多。
代理戰爭也並未隨冷戰降溫而消失。除了美軍援助阿富汗反抗軍對抗蘇聯，後來的俄羅斯與中國也以不負責任的軍火交易，提供塔利班等武裝力量各種裝備對抗美國，伊朗更是以「革命衛隊」(伊斯蘭志願軍)等名義派兵參戰。美軍到處派兵參戰，實際上是蘇聯崩解後，全球變成美國獨大的單極體系，不得不擔起「世界警察」責任的副作用。2015年後，亟思恢復往日榮光的俄羅斯也想演演大陸警長，於是介入敘利亞內戰，空軍、海軍、戰車都直接下場，指揮官協助指揮，2017年9月還因此犧牲了一個中將。
講大白話，當全世界回到冷戰氛圍，大國核武恐怖平衡，期待大國間直接武力對抗是不切實際的。但代理戰爭是不會停止，甚至更頻繁進行的。就像美國軍援以色列，是因為以色列很能打，美國只要給他「輸血」就行了，如此成本與風險最低，效益則最佳。越南和阿富汗，大國直接派兵介入也不見得會比較好。如果當地政權腐敗像扶不起的阿斗，美軍下場也還是扶不起。所以，根本關鍵還是這個當地政權與人民想不想打？能不能打？而不是成天問大國會不會派兵來幫你打？「自己的國家自己救」，不光是句口號，更是國際政治的現實。
那如果我們空軍飛行員這種一級戰鬥人員都被打光了怎麼辦？你沒有聽過志願軍或飛虎隊嗎？二戰時英國飛行員嚴重不足，許多美軍現役飛行員報退，以志願軍名義加入戰局，飛虎隊也是這麼來的。現在各國援助烏克蘭的空軍戰機，在波蘭機場集結，問題是那來那麼多烏克蘭飛行員既會飛俄式米格29，又會飛歐洲規格的龍捲風？送飛機附贈志願軍飛行員，連境外基地都準備好了，問題不就解決了？！中國當年在韓戰，不也是這麼幹的？！
也就是說，藍營政客們說美軍不會參戰，表面上完全符合國際政治現實，但實際上就是種無脊椎動物的語法，也故意蓋住代理戰爭的運作方式。只要我們有足夠的抵抗決心與作戰能力，老美和日本也認定台灣不可丟失，便有一百種方法軍援台軍作戰。關鍵是，面對武統威脅，我們自己要當個無脊椎水母，還是一個挺直腰桿的脊椎動物？那是每個人自己要問自己的問題，也是自己要作出的決定。不論統獨，自己怕受傷而不反抗，不恢復徵兵建置足夠後備軍力，整天期待他人來幫你打仗來救你，或者假高尚倡和平而自廢武功，那就是根本不切實際，甚至是禍國殃民。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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