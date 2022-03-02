欣葉2023除夕訂位全滿 「超前部署」網愣：不是才剛2022
你沒有記錯，今年是2022年，而一個月前（1/31）才剛吃完年夜飯。欣葉日本料理昨（1）日宣布：「2023年除夕夜訂位已全數額滿」，消息一出讓網友看傻眼，直呼「超前部署最佳範例」、「大家真的關瘋了」，還有不少人立刻在留言區呼朋引伴，Tag朋友2024年訂起來。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-02 15:20:35
才剛過完年不久，欣葉日本料理就宣布「2023年除夕夜訂位已全數額滿」，讓還在消除虎年年夜飯脂肪的民眾傻眼不已，引發網友熱議：「現在就在預訂過年的餐是怎樣」、「不是才剛過完年，位子就被訂滿？太誇張了啦」、「10：14好不容易打進去就候補54。」
有人質疑是否飢餓行銷手法，立刻有內行網友跳出來打臉：「看到裡面的服務生電話接到手軟」、「這不是宣傳手法，而是事實。」有訂位經驗的人分享，欣葉日本料理是少數唯一年夜飯訂位秒殺的餐廳，最主要原因是年夜飯比照平時假日價，不像其他BUFFET在春節期間會漲價。
《NOWnews今日新聞》去電求證，欣葉國際餐飲集團公關劉明如表示，每年都是3月1日開放隔年除夕夜訂位，根據過往經驗，平均各分店在開放訂位15分鐘左右就會額滿。劉明如提到，由於各店座位數約200、300位，而除夕大部分是家族聚餐，10人以上訂位居多，才會一開放就搶光，目前2023春節期間仍有其他時段可預定用餐。