吳斯懷進外交國防委員會　綠憂：把軍事機密送北京？

立法院新會期開議，國民黨團今（2）日上午協調委員會名單，其中受矚目的國民黨不分區立委吳斯懷終於得償所願，在同黨立委陳以信的禮讓之下，成功進入外交及國防委員會，其餘成員則有江啟臣、馬文君、溫玉霞、廖婉汝等人。對此，綠營人士擔憂，「讓吳斯懷進國防外交委員會，不就等於把國安軍事機密直送北京嗎？」
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-02 15:02:39
綠營人士提到，過去吳斯懷被提名國民黨不分區委員時，就曾因為身為退將的他，在2016年赴中國，聽中共國家主席習近平講訓，引發「中共同路人」的質疑。吳斯懷進入國會後，即使不是國防外交委員會的立委，也數次針對國防部的軍購、潛艦國造、新一代巡航艦等提出凍結上億元預算，「這種扯國家後腿的人，讓他進入國防外交委員會真的是台灣的悲哀」。
綠營人士也列舉，吳斯懷日前稱拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前副國務卿阿米塔吉史坦柏格（James Steinberg）一行人訪台是「來賣軍火」；吳也曾公開宣告中共軍機來犯，「不算挑釁」，甚至在俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭國人挺身抗戰時，吳也說「這是義和團式的愛國主義」，這樣的發言都引發諸多批評。
如今吳斯懷順利挺進國防外交委員會，綠營人士擔憂，該委員會成員掌管台灣外交、國防、軍事等法案規劃與預算審核，可說是防衛事務的命脈，甚至還有觀看部分軍方資料的權限，「讓吳斯懷進國防外交委員會，不就等於把國安軍事機密直送北京嗎？」