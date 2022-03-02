中市科博館旁紅磚路面顛簸　網友揶揄「地震路」

台中市北區國立自然科學博物館與植物園之間，博館路段紅磚路面，高地起伏不平，車輛經過激烈搖晃，多次發生機車騎士滑行自摔意外，立委莊競程今 (2) 日邀集相關單位聯合會勘，台中市府養工處允諾擬定可行性方案及經費概算，並與科博物館進行討論滾動修正，以維護行車安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀

莊競程表示，服務處接獲民眾陳情指出，北區西屯路一段自健行路至博館路段長 307 公尺、寬 20 公尺，使用紅磚式鋪面，原本為了提醒車輛降低速度，不過，因路面顛簸，車輛經過搖晃不已，好像在跳曼波舞，民眾感覺不舒服，近 3 年來，已發生 40 多件機車騎士滑行自摔意外，希望早日改善。

莊競程說，健行路至博館路段紅磚地道，完工逾 20 年，摩擦係數降低，經常發生機車自摔，網友揶揄該路段為「地震路」，相當恐怖。

根據科博館統計，近 3 年共發生 40 件機車自摔事件，另根據警方統計， 109 年發生 A2 事件有 12 件、 110 年發生 A2 事故有 15 件，莊競程希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。

養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路，限速 30 ，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。

自然科學博物館副館長羅偉哲說， 1999 年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。