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中市科博館旁紅磚路面顛簸　網友揶揄「地震路」

▲科博館與植物園之間，博館路段紅磚路面，高地起伏不平，自摔意外頻傳，立委莊競程邀集相關單位聯合會勘(圖／柳榮俊攝2022.3.2)
▲科博館與植物園之間，博館路段紅磚路面，高地起伏不平，自摔意外頻傳，立委莊競程邀集相關單位聯合會勘(圖／柳榮俊攝2022.3.2)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-02 14:54:19

台中市北區國立自然科學博物館與植物園之間，博館路段紅磚路面，高地起伏不平，車輛經過激烈搖晃，多次發生機車騎士滑行自摔意外，立委莊競程今(2)日邀集相關單位聯合會勘，台中市府養工處允諾擬定可行性方案及經費概算，並與科博物館進行討論滾動修正，以維護行車安全。

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莊競程表示，服務處接獲民眾陳情指出，北區西屯路一段自健行路至博館路段長307公尺、寬20公尺，使用紅磚式鋪面，原本為了提醒車輛降低速度，不過，因路面顛簸，車輛經過搖晃不已，好像在跳曼波舞，民眾感覺不舒服，近3年來，已發生40多件機車騎士滑行自摔意外，希望早日改善。


莊競程說，健行路至博館路段紅磚地道，完工逾20年，摩擦係數降低，經常發生機車自摔，網友揶揄該路段為「地震路」，相當恐怖。


根據科博館統計，近3年共發生40件機車自摔事件，另根據警方統計，109年發生A2事件有12件、110年發生A2事故有15件，莊競程希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。


養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路，限速30，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。


自然科學博物館副館長羅偉哲說，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。


館方表示，為解決機車滑倒意外，科博館積極與市府尋求合作，希望一起解決道路交通安全問題，至於後續改善細節事宜，尊重養工處的改善專業及未來規劃的方案。

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