中市科博館旁紅磚路面顛簸　網友揶揄「地震路」

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊競程表示，服務處接獲民眾陳情指出，北區西屯路一段自健行路至博館路段長307公尺、寬20公尺，使用紅磚式鋪面，原本為了提醒車輛降低速度，不過，因路面顛簸，車輛經過搖晃不已，好像在跳曼波舞，民眾感覺不舒服，近3年來，已發生40多件機車騎士滑行自摔意外，希望早日改善。
莊競程說，健行路至博館路段紅磚地道，完工逾20年，摩擦係數降低，經常發生機車自摔，網友揶揄該路段為「地震路」，相當恐怖。
根據科博館統計，近3年共發生40件機車自摔事件，另根據警方統計，109年發生A2事件有12件、110年發生A2事故有15件，莊競程希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。
養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路，限速30，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。
自然科學博物館副館長羅偉哲說，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。
館方表示，為解決機車滑倒意外，科博館積極與市府尋求合作，希望一起解決道路交通安全問題，至於後續改善細節事宜，尊重養工處的改善專業及未來規劃的方案。