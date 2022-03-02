遭制裁太難受！北溪2號公司裁員百人 擬向瑞士聲請破產
俄烏戰火延燒，西方國家為制裁俄國總統蒲亭的作為，紛紛祭出嚴厲經濟管制，包含將俄國部分銀行踢出SWIFT、禁止俄國航班等。外媒報導指出，建造從俄羅斯到德國的北溪2號天然氣管道公司也因此面臨財務困境，消息人士更指出該公司已經裁掉不少員工，考慮聲請破產。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-02 14:56:38
綜合媒體報導，德國上週跟進西方國家制裁俄國的手段，宣布將關閉北溪2號天然氣管線，並停止審核程序。瑞士經濟部長表示，北溪2號的營運公司已被迫裁減140多名當地員工，該公司還考慮向法院聲請破產。
北溪2號天然氣管道公司在瑞士註冊，由於俄羅斯國有天然氣巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）」是該公司的唯一股東，因此在美、德兩國協商後，德國政府與拜登對北溪2號管線公司（Nord Stream 2 AG）與其人員實施制裁。
該公司去（2021）年完成這項耗資110億美元的項目，旨在將從俄羅斯向德國輸送天然氣的能力提高一倍，俄國起初也仗著向歐洲出口天然氣、石油等優勢大膽出兵，布料卻換來西方國家態度強硬，就連全球第二大石油公司英國殼牌也宣布跟進，退出包括天然氣管線「北溪2號」的相關投資與「俄羅斯天然氣工業股份公司」相關合資企業。
此外，也有消息人士指出北溪2號天然氣管道公司最快將在本週於瑞士法院啟動破產程序，而對以上裁員破產等相關報導，北溪2號公司並未發表評論，母公司俄羅斯天然氣巨頭則拒絕回應。