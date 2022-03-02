學測放榜！苗縣印尼新二代5選4科 考出57級分佳績
《四方報》報導，近期適逢學測放榜，各地學校都傳出好消息，其中也有不少表現傑出的新二代。就讀苗栗縣國立苑裡高中的李元財為印尼新二代，在學期間成績優異、維持校排第一名，他在學測中5選4科考出57級分，其中英文、自然2科皆為滿級分。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-02 15:04:28
校方指出，李元財從縣立苑裡高中國中部畢業，母親為印尼華裔的新住民，在求學階段他從未補習，國中會考以5A10+的優異成績選擇就近入學後，便以繁星為目標，是本屆校內排名第一名。李元財對於資訊領域較有興趣，高中求學階段多元選修也盡量修習資訊、資工相關領域的課程。本次學測國文、英文、數A與自然四科皆達頂標，其中英文、自然皆為滿級分，本次選考四科，合計57級分。
另一名表現優異的學生吳以棋則為校排第二名，中學階段即特別喜歡數學、化學等科目，也對於生物、醫療方面有興趣，因此曾加入急救社，亦考取急救相關證照；高二自主學習時，在老師帶領下進行許多化學實驗。本次學測成績三頂二前，國文、數B為滿級分，自然也為頂標，數A、英文則為前標。
包含李元財及吳以棋同學在內，苗栗縣國立苑裡高中今年學測共有7位學生級分達50級分，含自然組、社會組。