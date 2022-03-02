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幼兒園、學童群聚頻傳　開放小學生打疫苗？陳時中這麼說

▲幼兒園、學童群聚頻傳，是否開放小學生打疫苗，指揮官陳時中回應「是個困難的題目」。（圖／指揮中心提供）
▲幼兒園、學童群聚頻傳，是否開放小學生打疫苗，指揮官陳時中回應「是個困難的題目」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-03-02 15:15:41

今（2）日新增2例本土個案，和幼兒園群聚衍生家庭群聚相關，截至目前，該群聚案已有26人染疫，加上3月起國內放寬防疫規定，讓外界提出幼兒與學童是否需要開打新冠疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這的確是個困難的題目，專家也就此議題正在激辯中。

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陳時中指出，全球也有出現兒童染疫率上升的情況，被認為是與「未接種疫苗」有關，因此讓外界掀起一陣5-11歲要不要接種疫苗的爭論。

陳時中說，前兩天有看到國外報導BNT、莫德納打在幼兒身上，保護力不太理想，加上幼童染疫重症率非常低，雖然香港有小朋友染疫引發重症，但台灣至今小學生染疫231人、幼兒園129人、國中129人，目前皆無重症情形，但是否要接種，還是要交由專家去決定，目前還在激辯當中，直言「這確是個困難的題目」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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