幼兒園、學童群聚頻傳 開放小學生打疫苗？陳時中這麼說
今（2）日新增2例本土個案，和幼兒園群聚衍生家庭群聚相關，截至目前，該群聚案已有26人染疫，加上3月起國內放寬防疫規定，讓外界提出幼兒與學童是否需要開打新冠疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這的確是個困難的題目，專家也就此議題正在激辯中。
編輯中心／綜合報導
2022-03-02 15:15:41
陳時中指出，全球也有出現兒童染疫率上升的情況，被認為是與「未接種疫苗」有關，因此讓外界掀起一陣5-11歲要不要接種疫苗的爭論。
陳時中說，前兩天有看到國外報導BNT、莫德納打在幼兒身上，保護力不太理想，加上幼童染疫重症率非常低，雖然香港有小朋友染疫引發重症，但台灣至今小學生染疫231人、幼兒園129人、國中129人，目前皆無重症情形，但是否要接種，還是要交由專家去決定，目前還在激辯當中，直言「這確是個困難的題目」。（編輯：林莞茜）
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