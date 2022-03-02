撐烏克蘭！外交部：成立賑濟專戶、為期一個月

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，為援助烏克蘭難民，外交部今（2）日公布賑濟烏克蘭專戶，自即日起接受ATM 、銀行轉帳、明（3）日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-02 15:25:24
外交部表示，為結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，因此透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，並依據公益勸募許可辦法規定，於今日完成遞件申請，經衛生福利部同日審核通過。該專戶自即日起接受ATM 、銀行轉帳，自明日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月，歡迎國人發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。賑災基金會的烏克蘭專戶戶名：財團法人賑災基金會、銀行名稱：土地銀行 長春分行、銀行帳號：102-005-124-619。
外交部表示，並已責成駐波蘭代表處與波蘭政府及其指定的非政府組織切取連繫，將台灣人民的溫暖愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。
外交部指出，自2月24日俄羅斯以武力入侵烏克蘭以來，舉世震驚，外交部除已代表我國政府發表嚴正聲明譴責俄羅斯，與國際民主社會同步加入共同經濟制裁行動外，為善盡台灣作為國際民主社會負責任成員的義務，秉持「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）一貫立場，對於可能高達上百萬被迫逃離家園的烏克蘭難民展現人道關懷精神。我國政府已於上月27日深夜立即啟運一批27噸醫療物資送往歐洲。